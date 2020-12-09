Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/shaposhnikov-1588339324.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Евгения Шапошникова, отметив, что он внёс значимый личный вклад в обеспечение... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:46
2020-12-09T09:46
евгений шапошников
аэрофлот
снг
владимир путин
германия
ссср
мытищи
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588279696_0:337:2992:2020_1920x0_80_0_0_4f1edf7a6a7ab2bba72b4c4d7440310f.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Евгения Шапошникова, отметив, что он внёс значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и нацбезопасности государства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни, похороны пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах."Маршал авиации Шапошников посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком. За годы ответственной работы, в том числе в переломное для нашей страны время, Евгений Иванович внёс значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства", - говорится в сообщении.Евгений Иванович Шапошников родился 3 февраля 1942 года. Служил в Вооруженных Силах СССР с 1959 года.С 1963 года — летчик, старший летчик, командир звена, штурман полка, командир эскадрильи, командир истребительного авиаполка, командир истребительной авиационной дивизии. С 1979 года — заместитель командующего ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа, с июля 1984 года — заместитель командующего ВВС Одесского военного округа, командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Группой советских войск в Германии по авиации, командующий 16-й воздушной армией, первый заместитель главнокомандующего и главнокомандующий ВВС, заместитель министра обороны СССР. С 23 августа по 26 декабря 1991 года — последний министр обороны СССР. В 1991 году Шапошникову было присвоено звание маршала авиации.С февраля 1992 года был главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ. В июне-сентябре 1993 года занимал должность секретаря Совета безопасности России. Впоследствии — представитель президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники "Росвооружение". В 1995 году возглавил "Аэрофлот", а с марта 1997 года был помощником президента России по вопросам развития авиации и космонавтики.Шапошников был награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 2-й и 3-й степени, орденом Красной Звезды, несколькими медалями.
https://ria.ru/20201208/shaposhnikov-1588306414.html
https://ria.ru/20201207/veteran-1588020003.html
германия
ссср
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588279696_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_830f662d735420d49c8b9ea8a4fe841e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений шапошников, аэрофлот, снг, владимир путин, германия, ссср, мытищи, общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова

09:46 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр МакаровЕвгений Иванович Шапошников
Евгений Иванович Шапошников - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Макаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Евгения Шапошникова, отметив, что он внёс значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и нацбезопасности государства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни, похороны пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.
"Маршал авиации Шапошников посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком. За годы ответственной работы, в том числе в переломное для нашей страны время, Евгений Иванович внёс значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства", - говорится в сообщении.
Евгений Иванович Шапошников родился 3 февраля 1942 года. Служил в Вооруженных Силах СССР с 1959 года.
Евгений Иванович Шапошников - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 21:59
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова
С 1963 года — летчик, старший летчик, командир звена, штурман полка, командир эскадрильи, командир истребительного авиаполка, командир истребительной авиационной дивизии. С 1979 года — заместитель командующего ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа, с июля 1984 года — заместитель командующего ВВС Одесского военного округа, командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Группой советских войск в Германии по авиации, командующий 16-й воздушной армией, первый заместитель главнокомандующего и главнокомандующий ВВС, заместитель министра обороны СССР. С 23 августа по 26 декабря 1991 года — последний министр обороны СССР. В 1991 году Шапошникову было присвоено звание маршала авиации.
С февраля 1992 года был главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ. В июне-сентябре 1993 года занимал должность секретаря Совета безопасности России. Впоследствии — представитель президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники "Росвооружение". В 1995 году возглавил "Аэрофлот", а с марта 1997 года был помощником президента России по вопросам развития авиации и космонавтики.
Шапошников был награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 2-й и 3-й степени, орденом Красной Звезды, несколькими медалями.
Сергей Рогожников - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 14:16
Умер ветеран войны Сергей Рогожников
 
Евгений ШапошниковАэрофлотСНГВладимир ПутинГерманияСССРМытищиОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Лента новостейМолния