Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Евгения Шапошникова, отметив, что он внёс значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и нацбезопасности государства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Маршал авиации Шапошников посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком. За годы ответственной работы, в том числе в переломное для нашей страны время, Евгений Иванович внёс значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства", - говорится в сообщении.
Евгений Иванович Шапошников родился 3 февраля 1942 года. Служил в Вооруженных Силах СССР с 1959 года.
С 1963 года — летчик, старший летчик, командир звена, штурман полка, командир эскадрильи, командир истребительного авиаполка, командир истребительной авиационной дивизии. С 1979 года — заместитель командующего ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа, с июля 1984 года — заместитель командующего ВВС Одесского военного округа, командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Группой советских войск в Германии по авиации, командующий 16-й воздушной армией, первый заместитель главнокомандующего и главнокомандующий ВВС, заместитель министра обороны СССР. С 23 августа по 26 декабря 1991 года — последний министр обороны СССР. В 1991 году Шапошникову было присвоено звание маршала авиации.
С февраля 1992 года был главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ. В июне-сентябре 1993 года занимал должность секретаря Совета безопасности России. Впоследствии — представитель президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники "Росвооружение". В 1995 году возглавил "Аэрофлот", а с марта 1997 года был помощником президента России по вопросам развития авиации и космонавтики.
Шапошников был награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 2-й и 3-й степени, орденом Красной Звезды, несколькими медалями.
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