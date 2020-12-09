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Госдума поддержала проект о предоставлении РКН доступа к сетям операторов
Госдума поддержала проект о предоставлении РКН доступа к сетям операторов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому оператор связи должен будет предоставлять Роскомнадзору доступ к... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:49
2020-12-09T16:49
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому оператор связи должен будет предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети для установки в ней технических средств контроля.Авторами законопроекта выступили глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, первый зампред комитета Сергей Боярский и зампред комитета Максим Кудрявцев."Законопроект предусматривает обязанность оператора связи, оказывающего услуги связи для целей кабельного вещания, предоставлять федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, и радиочастотной службе доступ к своей сети связи в целях установки в ней технических средств контроля в порядке, предусмотренном указанным органом" - говорится в пояснительной записке.Как поясняют авторы, предлагаемые изменения обусловлены трудностями, с которыми сталкивается Роскомнадзор и его территориальные органы при осуществлении госконтроля и надзора в отношении каналов, распространяющихся исключительно в кабельной сети связи, и российских юрлиц, осуществляющих формирование таких каналов и их распространение."Чтобы провести проверку соблюдения редакциями кабельных телеканалов, телепрограмм и их вещателями требований действующего законодательства Российской Федерации, не вступая с ними во взаимодействие, территориальному органу Роскомнадзора или радиочастотной службе требуется заключать договоры с операторами связи, оказывающими услуги связи для целей кабельного вещания", - говорится в пояснительной записке.По мнению авторов, такая ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости."В целях урегулирования данных обстоятельств предлагается принять законопроект", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20201123/informatsiya-1585945934.html
https://ria.ru/20201209/smi-1588368421.html
https://ria.ru/20201028/tsenzura-1581889243.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, александр хинштейн, общество

Госдума поддержала проект о предоставлении РКН доступа к сетям операторов

16:49 09.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому оператор связи должен будет предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети для установки в ней технических средств контроля.
Авторами законопроекта выступили глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, первый зампред комитета Сергей Боярский и зампред комитета Максим Кудрявцев.
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"Законопроект предусматривает обязанность оператора связи, оказывающего услуги связи для целей кабельного вещания, предоставлять федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, и радиочастотной службе доступ к своей сети связи в целях установки в ней технических средств контроля в порядке, предусмотренном указанным органом" - говорится в пояснительной записке.
Как поясняют авторы, предлагаемые изменения обусловлены трудностями, с которыми сталкивается Роскомнадзор и его территориальные органы при осуществлении госконтроля и надзора в отношении каналов, распространяющихся исключительно в кабельной сети связи, и российских юрлиц, осуществляющих формирование таких каналов и их распространение.
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"Чтобы провести проверку соблюдения редакциями кабельных телеканалов, телепрограмм и их вещателями требований действующего законодательства Российской Федерации, не вступая с ними во взаимодействие, территориальному органу Роскомнадзора или радиочастотной службе требуется заключать договоры с операторами связи, оказывающими услуги связи для целей кабельного вещания", - говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов, такая ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости.
"В целях урегулирования данных обстоятельств предлагается принять законопроект", - говорится в пояснительной записке.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФАлександр ХинштейнОбщество
 
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