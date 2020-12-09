https://ria.ru/20201209/set-1588453610.html

Госдума поддержала проект о предоставлении РКН доступа к сетям операторов

Госдума поддержала проект о предоставлении РКН доступа к сетям операторов

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому оператор связи должен будет предоставлять Роскомнадзору доступ к... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:49

2020-12-09T16:49

2020-12-09T16:49

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому оператор связи должен будет предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети для установки в ней технических средств контроля.Авторами законопроекта выступили глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, первый зампред комитета Сергей Боярский и зампред комитета Максим Кудрявцев."Законопроект предусматривает обязанность оператора связи, оказывающего услуги связи для целей кабельного вещания, предоставлять федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, и радиочастотной службе доступ к своей сети связи в целях установки в ней технических средств контроля в порядке, предусмотренном указанным органом" - говорится в пояснительной записке.Как поясняют авторы, предлагаемые изменения обусловлены трудностями, с которыми сталкивается Роскомнадзор и его территориальные органы при осуществлении госконтроля и надзора в отношении каналов, распространяющихся исключительно в кабельной сети связи, и российских юрлиц, осуществляющих формирование таких каналов и их распространение."Чтобы провести проверку соблюдения редакциями кабельных телеканалов, телепрограмм и их вещателями требований действующего законодательства Российской Федерации, не вступая с ними во взаимодействие, территориальному органу Роскомнадзора или радиочастотной службе требуется заключать договоры с операторами связи, оказывающими услуги связи для целей кабельного вещания", - говорится в пояснительной записке.По мнению авторов, такая ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости."В целях урегулирования данных обстоятельств предлагается принять законопроект", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20201123/informatsiya-1585945934.html

https://ria.ru/20201209/smi-1588368421.html

https://ria.ru/20201028/tsenzura-1581889243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, александр хинштейн, общество