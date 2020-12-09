В Анкаре надеются, что ЕС не будет расширять санкции против Турции
19:12 09.12.2020 (обновлено: 23:12 09.12.2020)
© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Турция надеется, что лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря не будут использовать "язык санкций" в отношении Анкары, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на проект совместного заявления лидеров стран Европейского союза сообщило, что на саммите 10-11 декабря в Брюсселе могут договориться о расширении списка уже действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. В проекте заявления, как пишет агентство, также подчеркивается, что ЕС будет продолжать оценку действий Турции и в случае отсутствия прогресса может вернуться к этой теме на мартовском саммите.
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"Это разочаровывает – видеть, что на завтрашнем саммите ЕС предполагается использование языка санкций против Турции. И я надеюсь, что европейские лидеры избегнут использования языка санкций и угроз в отношении Турции, потому что санкции никогда не работают, они имеют обратный эффект", - сказал Калын, выступая на онлайн-встрече в Маршалловском институте.
По словам представителя Эрдогана, Турция стремится к позитивной повестке и хочет "открыть новую страницу" в отношениях с ЕС.
Калын напомнил о словах турецкого лидера, который говорил, что страна видит свое место в будущем в составе Евросоюза. "Да, у нас действительно есть расхождения с некоторыми странами по определенным вопросам, но это не должно доминировать и разделять нас", - отметил он.
В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год - до 12 ноября 2021 года. В санкционный список за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Средиземном море сейчас входят два гражданина Турции. Эти лица, по мнению ЕС, отвечают за планирование и управление добычей полезных ископаемых в восточной части Средиземного моря, на которые не было разрешения со стороны Кипра. Меры предусматривают запрет на въезд указанных лиц на территорию ЕС и замораживание активов.
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Глава Евросовета Шарль Мишель накануне европейского саммита констатировал отсутствие позитивной динамики в действиях Турции в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что ЕС хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Турцией, но готов использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если констатирует отсутствие позитивных изменений.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра. Греция на всех международных встречах поднимает вопрос о действиях Турции.
Евросоюз осудил действия Турции в Восточном Средиземноморье, однако ряд стран-членов настаивают на введении против Анкары санкций.