https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588477760.html

Источник рассказал о позиции стран ЕС по продлению санкций против России

Источник рассказал о позиции стран ЕС по продлению санкций против России

Ни одна страна Евросоюза на данном этапе не высказались против очередного продления экономических санкций в отношении России на саммите в конце недели, сказал... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:16

2020-12-09T18:16

2020-12-09T18:25

евросовет

брюссель

республика крым

украина

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Ни одна страна Евросоюза на данном этапе не высказались против очередного продления экономических санкций в отношении России на саммите в конце недели, сказал журналистам источник в ЕС.Лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза на встрече 10-11 декабря в Брюсселе обсудят выполнение минских договоренностей, а также продление санкций против России.Антироссийские экономические санкции ЕС в связи с событиями в Крыму впервые были введены 31 июля 2014 года. С тех пор они многократно продлевались. Стандартная процедура подразумевает единогласное политическое одобрение продления мер на саммите европейских лидеров и последующее техническое согласование и оформление службами Совета Европейского союза.Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений". Обычно ЕС объясняет продление санкций "отсутствием прогресса в реализации минских соглашений". Согласно регламенту, прежде чем принять решение о продлении, Совет ЕС проводит оценку ограничительных мер. В зависимости от развития ситуации, Совет может принять решение об изменении, продлении или приостановке таких мер.Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником является российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20201209/dezinformatsiya-1588256358.html

https://ria.ru/20201017/sanktsii-1580249368.html

брюссель

республика крым

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, брюссель, республика крым, украина, россия, евросоюз, в мире