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https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588477760.html
Источник рассказал о позиции стран ЕС по продлению санкций против России
Источник рассказал о позиции стран ЕС по продлению санкций против России
Ни одна страна Евросоюза на данном этапе не высказались против очередного продления экономических санкций в отношении России на саммите в конце недели, сказал... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:16
2020-12-09T18:25
евросовет
брюссель
республика крым
украина
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Ни одна страна Евросоюза на данном этапе не высказались против очередного продления экономических санкций в отношении России на саммите в конце недели, сказал журналистам источник в ЕС.Лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза на встрече 10-11 декабря в Брюсселе обсудят выполнение минских договоренностей, а также продление санкций против России.Антироссийские экономические санкции ЕС в связи с событиями в Крыму впервые были введены 31 июля 2014 года. С тех пор они многократно продлевались. Стандартная процедура подразумевает единогласное политическое одобрение продления мер на саммите европейских лидеров и последующее техническое согласование и оформление службами Совета Европейского союза.Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений". Обычно ЕС объясняет продление санкций "отсутствием прогресса в реализации минских соглашений". Согласно регламенту, прежде чем принять решение о продлении, Совет ЕС проводит оценку ограничительных мер. В зависимости от развития ситуации, Совет может принять решение об изменении, продлении или приостановке таких мер.Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником является российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20201209/dezinformatsiya-1588256358.html
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брюссель
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евросовет, брюссель, республика крым, украина, россия, евросоюз, в мире

Источник рассказал о позиции стран ЕС по продлению санкций против России

18:16 09.12.2020 (обновлено: 18:25 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Ни одна страна Евросоюза на данном этапе не высказались против очередного продления экономических санкций в отношении России на саммите в конце недели, сказал журналистам источник в ЕС.
Лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза на встрече 10-11 декабря в Брюсселе обсудят выполнение минских договоренностей, а также продление санкций против России.

"Ни одна страна не указала, что санкции не должны быть продлены", - сказал источник об обсуждении этого вопроса на предстоящем в конце текущей недели саммите.

Антироссийские экономические санкции ЕС в связи с событиями в Крыму впервые были введены 31 июля 2014 года. С тех пор они многократно продлевались. Стандартная процедура подразумевает единогласное политическое одобрение продления мер на саммите европейских лидеров и последующее техническое согласование и оформление службами Совета Европейского союза.
Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений". Обычно ЕС объясняет продление санкций "отсутствием прогресса в реализации минских соглашений". Согласно регламенту, прежде чем принять решение о продлении, Совет ЕС проводит оценку ограничительных мер. В зависимости от развития ситуации, Совет может принять решение об изменении, продлении или приостановке таких мер.
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником является российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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