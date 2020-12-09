Депутат призвал Германию отменить санкции против России
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что для бундестага Германии пришло время трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить антироссийские санкции.
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы, добавив, что она провалилась. Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.
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"Очень рад, что наши партнеры прозрели и осознали, что санкции не являются эффективным методом давления на независимое государство Россия. Сегодня только путем переговоров и поиска компромиссов можно решать любые глобальные вопросы. Бундестагу пора трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить санкции, так как они являются нецивилизованным методом диалога между государствами", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, отмена санкций позволила бы двум странам сообща более оперативно и эффективно решать вызовы, которые стоят перед мировым сообществом.