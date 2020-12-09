https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588448188.html

Депутат призвал Германию отменить санкции против России

Депутат призвал Германию отменить санкции против России

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что для бундестага Германии пришло время трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить антироссийские... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:27

2020-12-09T16:27

2020-12-09T16:27

россия

михаил шеремет

госдума рф

германия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что для бундестага Германии пришло время трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить антироссийские санкции.Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы, добавив, что она провалилась. Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.По его словам, отмена санкций позволила бы двум странам сообща более оперативно и эффективно решать вызовы, которые стоят перед мировым сообществом.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

россия

германия

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россия, михаил шеремет, госдума рф, германия, в мире