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Депутат призвал Германию отменить санкции против России
Депутат призвал Германию отменить санкции против России
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что для бундестага Германии пришло время трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить антироссийские... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:27
2020-12-09T16:27
россия
михаил шеремет
госдума рф
германия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что для бундестага Германии пришло время трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить антироссийские санкции.Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы, добавив, что она провалилась. Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.По его словам, отмена санкций позволила бы двум странам сообща более оперативно и эффективно решать вызовы, которые стоят перед мировым сообществом.
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россия, михаил шеремет, госдума рф, германия, в мире

Депутат призвал Германию отменить санкции против России

16:27 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что для бундестага Германии пришло время трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить антироссийские санкции.
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы, добавив, что она провалилась. Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:03
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

"Очень рад, что наши партнеры прозрели и осознали, что санкции не являются эффективным методом давления на независимое государство Россия. Сегодня только путем переговоров и поиска компромиссов можно решать любые глобальные вопросы. Бундестагу пора трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить санкции, так как они являются нецивилизованным методом диалога между государствами", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, отмена санкций позволила бы двум странам сообща более оперативно и эффективно решать вызовы, которые стоят перед мировым сообществом.
 
РоссияМихаил ШереметГосдума РФГерманияВ мире
 
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