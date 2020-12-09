Рябков призвал США отменить санкции против нефтедобывающего сектора Ирана
15:26 09.12.2020 (обновлено: 16:00 09.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США должны отменить незаконные санкции против нефтедобывающего сектора Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Москва пока не видит движения к этому.
"США должны отменить свои противозаконные санкции, мешающие нормальному функционированию нефтедобывающего сектора Ирана и вообще всего энергетического сектора этой страны. Мы пока не видим никаких признаков того, что в Вашингтоне готовы двинуться в этом направлении", - сказал он журналистам в среду.
Москва надеется на нормализацию ситуации в нефтедобывающем секторе Ирана, добавил дипломат.
"Будем надеяться, что и в этой сфере тоже в будущем году произойдет нормализация, хотя бы относительная", - подчеркнул Рябков.