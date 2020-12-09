https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588435372.html

Рябков призвал США отменить санкции против нефтедобывающего сектора Ирана

Рябков призвал США отменить санкции против нефтедобывающего сектора Ирана

США должны отменить незаконные санкции против нефтедобывающего сектора Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Москва пока не видит движения к РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:26

2020-12-09T15:26

2020-12-09T16:00

сергей рябков

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США должны отменить незаконные санкции против нефтедобывающего сектора Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Москва пока не видит движения к этому.Москва надеется на нормализацию ситуации в нефтедобывающем секторе Ирана, добавил дипломат."Будем надеяться, что и в этой сфере тоже в будущем году произойдет нормализация, хотя бы относительная", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20201126/kitay-1586406660.html

иран

сша

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2020

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сергей рябков, иран, сша, в мире