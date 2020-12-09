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Рябков призвал США отменить санкции против нефтедобывающего сектора Ирана
Рябков призвал США отменить санкции против нефтедобывающего сектора Ирана
США должны отменить незаконные санкции против нефтедобывающего сектора Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Москва пока не видит движения к РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:26
2020-12-09T16:00
сергей рябков
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США должны отменить незаконные санкции против нефтедобывающего сектора Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Москва пока не видит движения к этому.Москва надеется на нормализацию ситуации в нефтедобывающем секторе Ирана, добавил дипломат."Будем надеяться, что и в этой сфере тоже в будущем году произойдет нормализация, хотя бы относительная", - подчеркнул Рябков.
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сергей рябков, иран, сша, в мире

Рябков призвал США отменить санкции против нефтедобывающего сектора Ирана

15:26 09.12.2020 (обновлено: 16:00 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США должны отменить незаконные санкции против нефтедобывающего сектора Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Москва пока не видит движения к этому.
"США должны отменить свои противозаконные санкции, мешающие нормальному функционированию нефтедобывающего сектора Ирана и вообще всего энергетического сектора этой страны. Мы пока не видим никаких признаков того, что в Вашингтоне готовы двинуться в этом направлении", - сказал он журналистам в среду.
Москва надеется на нормализацию ситуации в нефтедобывающем секторе Ирана, добавил дипломат.
"Будем надеяться, что и в этой сфере тоже в будущем году произойдет нормализация, хотя бы относительная", - подчеркнул Рябков.
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 11:42
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Сергей РябковИранСШАВ мире
 
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