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В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
Официальный представитель фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:10
2020-12-09T08:21
бундестаг германии
армин-паулюс хампель
россия
москва
европа
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Официальный представитель фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы.Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.Кроме того, по его мнению, из-за санкций российская сторона приняла геополитическую ориентацию, которая не отвечает интересам Германии и Европы."Безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией как частью европейского дома", — отметил депутат бундестага.Хампель подчеркнул, что Россия — крупнейший сосед Германии на востоке, а также важнейшая мировая держава, с которой Берлину следует развивать хорошие отношения.
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бундестаг германии, армин-паулюс хампель, россия, москва, европа, берлин (город), в мире

В бундестаге заявили о провале политики санкций против России

06:10 09.12.2020 (обновлено: 08:21 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРейхстаг
Рейхстаг - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Официальный представитель фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы.
Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.
"Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась", — заявил Хампель.
Кроме того, по его мнению, из-за санкций российская сторона приняла геополитическую ориентацию, которая не отвечает интересам Германии и Европы.
"Безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией как частью европейского дома", — отметил депутат бундестага.
Хампель подчеркнул, что Россия — крупнейший сосед Германии на востоке, а также важнейшая мировая держава, с которой Берлину следует развивать хорошие отношения.
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Бундестаг ГерманииАрмин-Паулюс ХампельРоссияМоскваЕвропаБерлин (город)В мире
 
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