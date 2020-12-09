https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588325328.html
В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
Официальный представитель фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:10
2020-12-09T06:10
2020-12-09T08:21
бундестаг германии
армин-паулюс хампель
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Официальный представитель фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы.Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.Кроме того, по его мнению, из-за санкций российская сторона приняла геополитическую ориентацию, которая не отвечает интересам Германии и Европы."Безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией как частью европейского дома", — отметил депутат бундестага.Хампель подчеркнул, что Россия — крупнейший сосед Германии на востоке, а также важнейшая мировая держава, с которой Берлину следует развивать хорошие отношения.
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бундестаг германии, армин-паулюс хампель, россия, москва, европа, берлин (город), в мире