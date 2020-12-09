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Туризм
https://ria.ru/20201209/sankt-peterburg-1588435692.html
Ограничения по COVID-19 в Петербурге привели к массовому отказу от туров
Ограничения по COVID-19 в Петербурге привели к массовому отказу от туров
Введение ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге привело к массовому отказу россиян от туров в этот город, сообщил президент РСТ Андрей Игнатьев. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:02
2020-12-09T16:02
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коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Введение ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге привело к массовому отказу россиян от туров в этот город, сообщил президент РСТ Андрей Игнатьев.Дополнительные ограничения по коронавирусу в северной столице предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, когда с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров."Операторы опасаются, что пример Санкт-Петербурга может быть растиражирован в других регионах. Для турбизнеса это большой удар. Многие россияне планировали посетить этот город на новогодние праздники. В случае закрытия музеев, ресторанов и кафе делать им там будет нечего. Уже появились просьбы поменять путевки на Карелию, Калининград", — сказал Игнатьев.По его словам, большинство турфирм возвращают стоимость поездки или перебронируют тур на другое направление."Пока что мы не имели серьезных сигналов, что кто-то обанкротился из-за этого или не вернул деньги. Легко вернуть платеж за железнодорожный билет, немного сложнее — за самолет. В любом случае, в 2020 году это процесс нормальный. Туристический бизнес занимается этим с марта, пытаясь то бронировать, то возвращать, то снова бронировать", — отметил глава РСТ.
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туристы, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, санкт-петербург

Ограничения по COVID-19 в Петербурге привели к массовому отказу от туров

16:02 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на Биржевой мост и Петроградскую сторону
Вид на Биржевой мост и Петроградскую сторону - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Введение ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге привело к массовому отказу россиян от туров в этот город, сообщил президент РСТ Андрей Игнатьев.
Дополнительные ограничения по коронавирусу в северной столице предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, когда с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.
"Операторы опасаются, что пример Санкт-Петербурга может быть растиражирован в других регионах. Для турбизнеса это большой удар. Многие россияне планировали посетить этот город на новогодние праздники. В случае закрытия музеев, ресторанов и кафе делать им там будет нечего. Уже появились просьбы поменять путевки на Карелию, Калининград", — сказал Игнатьев.
По его словам, большинство турфирм возвращают стоимость поездки или перебронируют тур на другое направление.
"Пока что мы не имели серьезных сигналов, что кто-то обанкротился из-за этого или не вернул деньги. Легко вернуть платеж за железнодорожный билет, немного сложнее — за самолет. В любом случае, в 2020 году это процесс нормальный. Туристический бизнес занимается этим с марта, пытаясь то бронировать, то возвращать, то снова бронировать", — отметил глава РСТ.
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