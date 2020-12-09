Песков прокомментировал кражу оборудования с "самолета Судного дня"
13:24 09.12.2020 (обновлено: 17:22 09.12.2020)
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "Объединенная приборостроительная корпорация"Самолет Ил-80
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "Объединенная приборостроительная корпорация"
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. После инцидента с кражей имущества из "самолета Судного дня" Ил-80 в Таганроге будут сделаны выводы и приняты необходимые меры, чтобы такая ситуация не повторилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось", — сказал Песков журналистам.
На вопрос, имеет ли отношение ФСО России к охране таких бортов, Песков затруднился ответить: "Я не могу вам сказать точно — это или Минобороны, или ФСО".
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил РИА Новости, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с заявлением, что при осмотре одного из самолетов "обнаружено вскрытие грузового люка". Источник агентства уточнил, что речь идет об Ил-80, который проходил техобслуживание, из самолета пропала радиоаппаратура.
В среду в ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело после хищения имущества на миллион рублей из самолета Ил-80.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют "самолетом Судного дня".