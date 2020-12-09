https://ria.ru/20201209/samolet-1588401677.html

Песков прокомментировал кражу оборудования с "самолета Судного дня"

Песков прокомментировал кражу оборудования с "самолета Судного дня"

После инцидента с кражей имущества из "самолета Судного дня" Ил-80 в Таганроге будут сделаны выводы и приняты необходимые меры, чтобы такая ситуация не... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:24

2020-12-09T13:24

2020-12-09T17:22

ил-86

дмитрий песков

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. После инцидента с кражей имущества из "самолета Судного дня" Ил-80 в Таганроге будут сделаны выводы и приняты необходимые меры, чтобы такая ситуация не повторилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На вопрос, имеет ли отношение ФСО России к охране таких бортов, Песков затруднился ответить: "Я не могу вам сказать точно — это или Минобороны, или ФСО".Ранее представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил РИА Новости, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с заявлением, что при осмотре одного из самолетов "обнаружено вскрытие грузового люка". Источник агентства уточнил, что речь идет об Ил-80, который проходил техобслуживание, из самолета пропала радиоаппаратура.В среду в ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело после хищения имущества на миллион рублей из самолета Ил-80.Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют "самолетом Судного дня".

https://ria.ru/20201208/okhrana-1588197475.html

ростовская область

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ил-86, дмитрий песков, ростовская область, происшествия