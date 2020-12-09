https://ria.ru/20201209/sammit-1588466687.html
Саммит СНГ пройдет в режиме онлайн
Саммит СНГ пройдет в режиме онлайн
Саммит СНГ 18 декабря пройдет в онлайн режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:34
2020-12-09T17:34
2020-12-09T17:34
снг
дмитрий песков
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Саммит СНГ 18 декабря пройдет в онлайн режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.В этом в Содружестве председательствует Узбекистан. Перед саммитом состоится совет министров иностранных дел СНГ. В четверг, 10 декабря, они обсудят вопросы интеграции с акцентом на совместные действия по преодолению последствий коронавируса. Кроме того, им предстоит рассмотреть документы, которые в случае одобрения, будут внесены в повестку дня Совета глав государств СНГ 18 декабря.
https://ria.ru/20201126/sng-1586437934.html
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снг, дмитрий песков, узбекистан, в мире