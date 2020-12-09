https://ria.ru/20201209/sammit-1588466687.html

Саммит СНГ пройдет в режиме онлайн

Саммит СНГ пройдет в режиме онлайн

Саммит СНГ 18 декабря пройдет в онлайн режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:34

2020-12-09T17:34

2020-12-09T17:34

снг

дмитрий песков

узбекистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Саммит СНГ 18 декабря пройдет в онлайн режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.В этом в Содружестве председательствует Узбекистан. Перед саммитом состоится совет министров иностранных дел СНГ. В четверг, 10 декабря, они обсудят вопросы интеграции с акцентом на совместные действия по преодолению последствий коронавируса. Кроме того, им предстоит рассмотреть документы, которые в случае одобрения, будут внесены в повестку дня Совета глав государств СНГ 18 декабря.

https://ria.ru/20201126/sng-1586437934.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, дмитрий песков, узбекистан, в мире