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На острове Русский третий день происходят аварии на электросетях
На острове Русский третий день происходят аварии на электросетях
Часть жителей острова Русский во Владивостоке, который после ноябрьского циклона две недели был обесточен, третий день подряд остаются без света из-за аварий на РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T04:15
2020-12-09T04:15
последствия непогоды в приморье
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Часть жителей острова Русский во Владивостоке, который после ноябрьского циклона две недели был обесточен, третий день подряд остаются без света из-за аварий на сетях.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. На Русском света не было с 18 ноября, через неделю в поселки начали подвозить дизельные генераторы и подключать местных жителей на несколько часов в день. Параллельно велись работы на сетях, принадлежащих "Оборонэнерго". Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Пятого декабря правительство Приморья отмечало, что всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме.С 7 декабря отключения света на острове возобновились. Жители ряда поселков в течение дня в понедельник и вторник, за исключением нескольких часов, находились без света. В среду утром электричество вновь отключили. Как передает корреспондент РИА Новости, на утро 9 декабря обесточен поселок Воевода. Как сообщают местные жители, без света частично находятся поселок Подножье, поселок Рында, местный детский сад.Диспетчер "Оборонэнерго" сообщил, что в этом районе острова происходят аварийные отключения, на сетях ведутся работы. В правительстве Приморья РИА Новости уточнили, что "есть проблемы с кабелем, (энергетики) занимаются устранением".Ранее власти сообщали, что циклон повредил на Русском около 60 километров ЛЭП, что составляет 66% всех электросетей острова, было повалено 400 столбов, вышли из строя 32 тепловых пункта.
https://ria.ru/20201207/most-1588032442.html
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последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, происшествия

На острове Русский третий день происходят аварии на электросетях

04:15 09.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВозобновление автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке
Возобновление автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Часть жителей острова Русский во Владивостоке, который после ноябрьского циклона две недели был обесточен, третий день подряд остаются без света из-за аварий на сетях.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. На Русском света не было с 18 ноября, через неделю в поселки начали подвозить дизельные генераторы и подключать местных жителей на несколько часов в день. Параллельно велись работы на сетях, принадлежащих "Оборонэнерго". Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Пятого декабря правительство Приморья отмечало, что всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме.
С 7 декабря отключения света на острове возобновились. Жители ряда поселков в течение дня в понедельник и вторник, за исключением нескольких часов, находились без света. В среду утром электричество вновь отключили. Как передает корреспондент РИА Новости, на утро 9 декабря обесточен поселок Воевода. Как сообщают местные жители, без света частично находятся поселок Подножье, поселок Рында, местный детский сад.
Диспетчер "Оборонэнерго" сообщил, что в этом районе острова происходят аварийные отключения, на сетях ведутся работы. В правительстве Приморья РИА Новости уточнили, что "есть проблемы с кабелем, (энергетики) занимаются устранением".
Ранее власти сообщали, что циклон повредил на Русском около 60 километров ЛЭП, что составляет 66% всех электросетей острова, было повалено 400 столбов, вышли из строя 32 тепловых пункта.
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Последствия непогоды в ПриморьеРусский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
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