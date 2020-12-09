Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/rosgvardiya-1588392098.html
Росгвардия подготовила памятку для сотрудников при общении со СМИ
Росгвардия подготовила памятку для сотрудников при общении со СМИ
Росгвардия разработала памятки для сотрудников по работе с журналистами на митингах, сообщил в среду замглавы ведомства Олег Плохой. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:57
2020-12-09T14:14
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
олег плохой
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571909724_0:20:3571:2029_1920x0_80_0_0_72c085dedee34cbb4ba20ded5ce07eb0.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росгвардия разработала памятки для сотрудников по работе с журналистами на митингах, сообщил в среду замглавы ведомства Олег Плохой.Ведомство, по его словам, заинтересовано "в повышении эффективности взаимодействия правоохранителей и СМИ" и "очень уважительно" относится к работе журналистов.При этом Росгвардия поддержала обсуждаемые сейчас в парламенте поправки, согласно которым, в том числе, журналистам запрещается непосредственно участвовать в массовых мероприятиях."Мы концептуально поддерживаем законопроект... Мы считаем, что все шероховатости законодательные, именно нормативные должны быть сняты в рамках законодательного процесса с учетом позиции всех сторон", - отметил Плохой.РИА Новости удалось ознакомиться с памяткой для сотрудников Росгвардии по действиям во время массовых мероприятий.Отдельно указано, что при контактах с журналистами росгвардейцам нельзя изымать средства фото- и видеосъемки и записи. Мешать съемке тоже запрещено.Задерживать сотрудников СМИ "без достаточных законных оснований" запрещено. Если же журналист нарушает общественный порядок или совершает другие нарушения, его передают полиции "на общих основаниях".
https://ria.ru/20201117/rosgvardiya-1585016614.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571909724_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_26c1b9f0c8cb32e2b517942691e1b539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), олег плохой, общество

Росгвардия подготовила памятку для сотрудников при общении со СМИ

12:57 09.12.2020 (обновлено: 14:14 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии выходят на дежурство у Московской Соборной мечети, закрытой для посещений из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19
Сотрудники Росгвардии выходят на дежурство у Московской Соборной мечети, закрытой для посещений из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росгвардия разработала памятки для сотрудников по работе с журналистами на митингах, сообщил в среду замглавы ведомства Олег Плохой.
"Не так давно нами подготовлена памятка по действиям наших сотрудников, где четко расписаны все алгоритмы и обязанности именно при действиях со СМИ", - сказал Плохой в Госдуме.
Ведомство, по его словам, заинтересовано "в повышении эффективности взаимодействия правоохранителей и СМИ" и "очень уважительно" относится к работе журналистов.
При этом Росгвардия поддержала обсуждаемые сейчас в парламенте поправки, согласно которым, в том числе, журналистам запрещается непосредственно участвовать в массовых мероприятиях.
"Мы концептуально поддерживаем законопроект... Мы считаем, что все шероховатости законодательные, именно нормативные должны быть сняты в рамках законодательного процесса с учетом позиции всех сторон", - отметил Плохой.
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 15:33
Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак
РИА Новости удалось ознакомиться с памяткой для сотрудников Росгвардии по действиям во время массовых мероприятий.
"Журналисты обращаются за комментарием: вежливо и корректно предложить им обратиться в пресс-службу и более никаких комментариев не предоставлять. Примерный ответ: "Всю необходимую информацию по вашему вопросу вам предоставят в пресс-службе. В мои полномочия не входит предоставление комментариев для СМИ"", - говорится в памятке.
Отдельно указано, что при контактах с журналистами росгвардейцам нельзя изымать средства фото- и видеосъемки и записи. Мешать съемке тоже запрещено.
"При контактах с журналистами не допускается... самовольное принятие решения о запрете допуска журналиста в места, посещение которых разрешено законодательством", - отмечается в памятке.
Задерживать сотрудников СМИ "без достаточных законных оснований" запрещено. Если же журналист нарушает общественный порядок или совершает другие нарушения, его передают полиции "на общих основаниях".
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Олег ПлохойОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
Лента новостейМолния