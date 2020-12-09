https://ria.ru/20201209/rosgvardiya-1588392098.html

Росгвардия подготовила памятку для сотрудников при общении со СМИ

Росгвардия подготовила памятку для сотрудников при общении со СМИ

Росгвардия разработала памятки для сотрудников по работе с журналистами на митингах, сообщил в среду замглавы ведомства Олег Плохой. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:57

2020-12-09T12:57

2020-12-09T14:14

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

олег плохой

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росгвардия разработала памятки для сотрудников по работе с журналистами на митингах, сообщил в среду замглавы ведомства Олег Плохой.Ведомство, по его словам, заинтересовано "в повышении эффективности взаимодействия правоохранителей и СМИ" и "очень уважительно" относится к работе журналистов.При этом Росгвардия поддержала обсуждаемые сейчас в парламенте поправки, согласно которым, в том числе, журналистам запрещается непосредственно участвовать в массовых мероприятиях."Мы концептуально поддерживаем законопроект... Мы считаем, что все шероховатости законодательные, именно нормативные должны быть сняты в рамках законодательного процесса с учетом позиции всех сторон", - отметил Плохой.РИА Новости удалось ознакомиться с памяткой для сотрудников Росгвардии по действиям во время массовых мероприятий.Отдельно указано, что при контактах с журналистами росгвардейцам нельзя изымать средства фото- и видеосъемки и записи. Мешать съемке тоже запрещено.Задерживать сотрудников СМИ "без достаточных законных оснований" запрещено. Если же журналист нарушает общественный порядок или совершает другие нарушения, его передают полиции "на общих основаниях".

https://ria.ru/20201117/rosgvardiya-1585016614.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), олег плохой, общество