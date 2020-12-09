https://ria.ru/20201209/rosgvardiya-1588336238.html
Росгвардия ответила на сообщения о закупке некачественного обмундирования
Росгвардия ответила на сообщения о закупке некачественного обмундирования
Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:22
2020-12-09T09:22
2020-12-09T11:18
сергей милейко
россия
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки, заявил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные следователи СК России начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. По данным издания "Коммерсантъ", предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 миллионов рублей.Ранее источник РИА Новости также сообщал, что Милейко был задержан по подозрению в мошенничестве.
https://ria.ru/20201021/mileyko-1580918985.html
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сергей милейко, россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность