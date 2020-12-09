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Росгвардия ответила на сообщения о закупке некачественного обмундирования
Росгвардия ответила на сообщения о закупке некачественного обмундирования
Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:22
2020-12-09T11:18
сергей милейко
россия
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки, заявил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные следователи СК России начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. По данным издания "Коммерсантъ", предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 миллионов рублей.Ранее источник РИА Новости также сообщал, что Милейко был задержан по подозрению в мошенничестве.
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сергей милейко, россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность

Росгвардия ответила на сообщения о закупке некачественного обмундирования

09:22 09.12.2020 (обновлено: 11:18 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники тамбовского ОМОНа во время учений
Сотрудники тамбовского ОМОНа во время учений - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки, заявил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные следователи СК России начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. По данным издания "Коммерсантъ", предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 миллионов рублей.

"В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы", — сказал Грибакин.

Ранее источник РИА Новости также сообщал, что Милейко был задержан по подозрению в мошенничестве.
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 23:59
В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
 
Сергей МилейкоРоссияВалерий ГрибакинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
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