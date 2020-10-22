https://ria.ru/20201022/rosgvardiya-1580923611.html

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии

В Москве задержали бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, его подозревают в мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщил источник в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T01:48

2020-10-22T01:48

2020-10-22T09:21

сергей милейко

россия

валерий грибакин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580938781_0:133:1280:853_1400x0_80_0_0_bcb3a8dcfb10f644a1f19ca7f91d442d.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a> задержали бывшего заместителя директора <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> Сергея Милейко, его подозревают в мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что в силовом ведомстве знают о "вопросах к бывшему руководящему работнику" со стороны следователей.Также собеседник агентства добавил, что все мероприятия проводятся по инициативе Росгвардии, информация получена по итогам внутренней проверки. Возбуждено уголовное дело.Ранее о задержании писали СМИ. Официальный представитель Росгвардии <u><a href="http://ria.ru/person_valeriy-gribakin/">Валерий Грибакин</a></u>, комментируя публикации, отметил, что Милейко уже больше года не работает в службе.

https://ria.ru/20200416/1570135319.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей милейко, россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия