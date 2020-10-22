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https://ria.ru/20201022/rosgvardiya-1580923611.html
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии
В Москве задержали бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, его подозревают в мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщил источник в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T01:48
2020-10-22T09:21
сергей милейко
россия
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a> задержали бывшего заместителя директора <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> Сергея Милейко, его подозревают в мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что в силовом ведомстве знают о "вопросах к бывшему руководящему работнику" со стороны следователей.Также собеседник агентства добавил, что все мероприятия проводятся по инициативе Росгвардии, информация получена по итогам внутренней проверки. Возбуждено уголовное дело.Ранее о задержании писали СМИ. Официальный представитель Росгвардии <u><a href="http://ria.ru/person_valeriy-gribakin/">Валерий Грибакин</a></u>, комментируя публикации, отметил, что Милейко уже больше года не работает в службе.
https://ria.ru/20200416/1570135319.html
россия
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сергей милейко, россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии

01:48 22.10.2020 (обновлено: 09:21 22.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСергей Милейко
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве задержали бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, его подозревают в мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Он уточнил, что в силовом ведомстве знают о "вопросах к бывшему руководящему работнику" со стороны следователей.
Также собеседник агентства добавил, что все мероприятия проводятся по инициативе Росгвардии, информация получена по итогам внутренней проверки. Возбуждено уголовное дело.
Ранее о задержании писали СМИ. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, комментируя публикации, отметил, что Милейко уже больше года не работает в службе.
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля, 14:48
В Росгвардии прокомментировали задержание офицера за вымогательство
 
Сергей МилейкоРоссияВалерий ГрибакинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваПроисшествия
 
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