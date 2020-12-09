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РЭЦ: в кризис банки развития и экспортные агентства – абсорбенты риска
РЭЦ: в кризис банки развития и экспортные агентства – абсорбенты риска
Банки развития и экспортные и страховые агентства в период кризиса являются абсорбентом риска в мировой торговле, заявил гендиректор АО "ЭКСАР", старший... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T21:36
2020-12-09T21:36
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
фонд "росконгресс"
российский экспортный центр
экономика
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Банки развития и экспортные и страховые агентства в период кризиса являются абсорбентом риска в мировой торговле, заявил гендиректор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Никита Гусаков в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в среду.Как сообщила пресс-служба РЭЦ, в ходе круглого стола "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" Гусаков отметил, что разрыв между тем, что происходит на рынках капитала, и тем, что происходит в реальной экономике и мировой торговле, достаточно существенный. Основная причина – это ликвидность, которая наводнила мировые рынки, и многие проблемы исправляются просто количеством денег, которое есть в экономике. Эти деньги неравномерно распределены. Генеральный директор АО "ЭКСАР" подчеркнул, что одним из основных инструментов поддержки глобальной торговли и компенсаторного действия на замедления стали экспортные агентства. Большинство стран активизировали поддержку внутренней экономики и экспортной активности через инструментарии экспортных агентств.При этом, как отметил Гусаков, риски продолжают расти, и большинство экспортных агентств и банков ожидают, что в следующим году мы увидим более высокий уровень дефолтов и выплат. Тем не менее, крайне важна роль экспортных агентств и банков развития в том, чтобы смягчить этот негативный эффект.Форум "Сделано в России" организован АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс. В этом году тематика форума сконцентрирована на вопросах вызовов нового десятилетия. В рамках пленарной сессии представители государства и бизнеса могли обсудить, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы противостоять кризисным явлениям и при этом максимально реализовать российский экспортный потенциал.
https://ria.ru/20201209/prognoz-1588445391.html
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российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", фонд "росконгресс", российский экспортный центр, экономика

РЭЦ: в кризис банки развития и экспортные агентства – абсорбенты риска

21:36 09.12.2020
 
© РЭЦГендиректор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Никита Гусаков
Гендиректор АО ЭКСАР, старший вице-президент АО Российский экспортный центр (РЭЦ) Никита Гусаков - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РЭЦ
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Банки развития и экспортные и страховые агентства в период кризиса являются абсорбентом риска в мировой торговле, заявил гендиректор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Никита Гусаков в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в среду.
Как сообщила пресс-служба РЭЦ, в ходе круглого стола "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" Гусаков отметил, что разрыв между тем, что происходит на рынках капитала, и тем, что происходит в реальной экономике и мировой торговле, достаточно существенный. Основная причина – это ликвидность, которая наводнила мировые рынки, и многие проблемы исправляются просто количеством денег, которое есть в экономике. Эти деньги неравномерно распределены.
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Вчера, 16:15
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Генеральный директор АО "ЭКСАР" подчеркнул, что одним из основных инструментов поддержки глобальной торговли и компенсаторного действия на замедления стали экспортные агентства. Большинство стран активизировали поддержку внутренней экономики и экспортной активности через инструментарии экспортных агентств.
При этом, как отметил Гусаков, риски продолжают расти, и большинство экспортных агентств и банков ожидают, что в следующим году мы увидим более высокий уровень дефолтов и выплат. Тем не менее, крайне важна роль экспортных агентств и банков развития в том, чтобы смягчить этот негативный эффект.
Форум "Сделано в России" организован АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс. В этом году тематика форума сконцентрирована на вопросах вызовов нового десятилетия. В рамках пленарной сессии представители государства и бизнеса могли обсудить, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы противостоять кризисным явлениям и при этом максимально реализовать российский экспортный потенциал.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)АО "Российский экспортный центр"Фонд "Росконгресс"Российский экспортный центрЭкономика
 
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