https://ria.ru/20201209/rets-1588508633.html

РЭЦ: в кризис банки развития и экспортные агентства – абсорбенты риска

РЭЦ: в кризис банки развития и экспортные агентства – абсорбенты риска

Банки развития и экспортные и страховые агентства в период кризиса являются абсорбентом риска в мировой торговле, заявил гендиректор АО "ЭКСАР", старший... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T21:36

2020-12-09T21:36

2020-12-09T21:36

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

фонд "росконгресс"

российский экспортный центр

экономика

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Банки развития и экспортные и страховые агентства в период кризиса являются абсорбентом риска в мировой торговле, заявил гендиректор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Никита Гусаков в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в среду.Как сообщила пресс-служба РЭЦ, в ходе круглого стола "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" Гусаков отметил, что разрыв между тем, что происходит на рынках капитала, и тем, что происходит в реальной экономике и мировой торговле, достаточно существенный. Основная причина – это ликвидность, которая наводнила мировые рынки, и многие проблемы исправляются просто количеством денег, которое есть в экономике. Эти деньги неравномерно распределены. Генеральный директор АО "ЭКСАР" подчеркнул, что одним из основных инструментов поддержки глобальной торговли и компенсаторного действия на замедления стали экспортные агентства. Большинство стран активизировали поддержку внутренней экономики и экспортной активности через инструментарии экспортных агентств.При этом, как отметил Гусаков, риски продолжают расти, и большинство экспортных агентств и банков ожидают, что в следующим году мы увидим более высокий уровень дефолтов и выплат. Тем не менее, крайне важна роль экспортных агентств и банков развития в том, чтобы смягчить этот негативный эффект.Форум "Сделано в России" организован АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс. В этом году тематика форума сконцентрирована на вопросах вызовов нового десятилетия. В рамках пленарной сессии представители государства и бизнеса могли обсудить, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы противостоять кризисным явлениям и при этом максимально реализовать российский экспортный потенциал.

https://ria.ru/20201209/prognoz-1588445391.html

https://ria.ru/20201209/uskorenie-1588432126.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", фонд "росконгресс", российский экспортный центр, экономика