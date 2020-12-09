https://ria.ru/20201209/raket-1588454784.html

Минобороны успешно испытало баллистические ракеты "Ярс" и "Синева"

Минобороны успешно испытало баллистические ракеты "Ярс" и "Синева"

Российские военные под руководством Верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил, сообщило Министерство... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:52

2020-12-09T16:52

2020-12-09T23:44

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588496709_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5a728b6749210dd02c6478dee7f394c.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военные под руководством Верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил, сообщило Министерство обороны. В ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.Учебные удары стратегическими ракетами нанесли по полигонам Кура (Камчатка) и Пембой (Коми).В опубликованных Минобороны видеороликах демонстрируются запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк, в тренировке морской компоненты была задействована подлодка "Карелия" проекта 667БДРМ, вооруженная баллистическими ракетами "Синева".Полигон Кура используется для испытательных пусков баллистических ракет как с подлодок, так и с космодрома Плесецк, на этот полигон прибывают боевые блоки. Полигон Пембой (бывший поселок Хальмер) используется для отработки ударов стратегической авиации.

https://ria.ru/20201123/kazan-1585988828.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пуск межконтинентальной ракеты с "Плесецка" Пуск межконтинентальной ракеты с "Плесецка" 2020-12-09T16:52 true PT0M39S

Пуск баллистической ракеты с крейсера "Карелия" Пуск баллистической ракеты с крейсера "Карелия" 2020-12-09T16:52 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность