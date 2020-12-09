https://ria.ru/20201209/raket-1588454784.html
Минобороны успешно испытало баллистические ракеты "Ярс" и "Синева"
Минобороны успешно испытало баллистические ракеты "Ярс" и "Синева"
Российские военные под руководством Верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил, сообщило Министерство... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:52
2020-12-09T16:52
2020-12-09T23:44
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военные под руководством Верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил, сообщило Министерство обороны. В ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.Учебные удары стратегическими ракетами нанесли по полигонам Кура (Камчатка) и Пембой (Коми).В опубликованных Минобороны видеороликах демонстрируются запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк, в тренировке морской компоненты была задействована подлодка "Карелия" проекта 667БДРМ, вооруженная баллистическими ракетами "Синева".Полигон Кура используется для испытательных пусков баллистических ракет как с подлодок, так и с космодрома Плесецк, на этот полигон прибывают боевые блоки. Полигон Пембой (бывший поселок Хальмер) используется для отработки ударов стратегической авиации.
https://ria.ru/20201123/kazan-1585988828.html
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Пуск межконтинентальной ракеты с "Плесецка"
Пуск межконтинентальной ракеты с "Плесецка"
2020-12-09T16:52
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Пуск баллистической ракеты с крейсера "Карелия"
Пуск баллистической ракеты с крейсера "Карелия"
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность