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Минобороны успешно испытало баллистические ракеты "Ярс" и "Синева"
Минобороны успешно испытало баллистические ракеты "Ярс" и "Синева"
Российские военные под руководством Верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил, сообщило Министерство... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:52
2020-12-09T23:44
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военные под руководством Верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил, сообщило Министерство обороны. В ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.Учебные удары стратегическими ракетами нанесли по полигонам Кура (Камчатка) и Пембой (Коми).В опубликованных Минобороны видеороликах демонстрируются запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк, в тренировке морской компоненты была задействована подлодка "Карелия" проекта 667БДРМ, вооруженная баллистическими ракетами "Синева".Полигон Кура используется для испытательных пусков баллистических ракет как с подлодок, так и с космодрома Плесецк, на этот полигон прибывают боевые блоки. Полигон Пембой (бывший поселок Хальмер) используется для отработки ударов стратегической авиации.
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РИА Новости
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Пуск межконтинентальной ракеты с "Плесецка"
Пуск межконтинентальной ракеты с "Плесецка"
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Пуск баллистической ракеты с крейсера "Карелия"
Пуск баллистической ракеты с крейсера "Карелия"
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны успешно испытало баллистические ракеты "Ярс" и "Синева"

16:52 09.12.2020 (обновлено: 23:44 09.12.2020)
 
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские военные под руководством Верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил, сообщило Министерство обороны.
В ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

"Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов Энгельс и Украинка.

Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Министерство обороны
Учебные удары стратегическими ракетами нанесли по полигонам Кура (Камчатка) и Пембой (Коми).
В опубликованных Минобороны видеороликах демонстрируются запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк, в тренировке морской компоненты была задействована подлодка "Карелия" проекта 667БДРМ, вооруженная баллистическими ракетами "Синева".
Полигон Кура используется для испытательных пусков баллистических ракет как с подлодок, так и с космодрома Плесецк, на этот полигон прибывают боевые блоки. Полигон Пембой (бывший поселок Хальмер) используется для отработки ударов стратегической авиации.
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РоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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