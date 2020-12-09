https://ria.ru/20201209/putin-1588459663.html

Путин заявил, что все меры по стабилизации цен должны быть сбалансированы

Путин заявил, что все меры по стабилизации цен должны быть сбалансированы

Все принимаемые меры по стабилизации цен должны быть тщательно изучены и сбалансированы с учетом влияния на бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:08

2020-12-09T17:08

2020-12-09T17:08

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все принимаемые меры по стабилизации цен должны быть тщательно изучены и сбалансированы с учетом влияния на бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин."Все принимаемые меры должны быть тщательно изучены. Надо учесть их влияние и на текущую работу бизнеса, и на его планы по развитию. И, конечно, самое главное - это интересы и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, еще раз хочу это подчеркнуть, своевременными", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20201209/produkty-1588453504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика