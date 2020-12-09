https://ria.ru/20201209/putin-1588459663.html
Путин заявил, что все меры по стабилизации цен должны быть сбалансированы
Путин заявил, что все меры по стабилизации цен должны быть сбалансированы
Все принимаемые меры по стабилизации цен должны быть тщательно изучены и сбалансированы с учетом влияния на бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:08
2020-12-09T17:08
2020-12-09T17:08
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все принимаемые меры по стабилизации цен должны быть тщательно изучены и сбалансированы с учетом влияния на бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин."Все принимаемые меры должны быть тщательно изучены. Надо учесть их влияние и на текущую работу бизнеса, и на его планы по развитию. И, конечно, самое главное - это интересы и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, еще раз хочу это подчеркнуть, своевременными", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20201209/produkty-1588453504.html
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владимир путин, экономика