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В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского
В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности переговоров глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского заявил, что встреча... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:08
2020-12-09T13:12
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности переговоров глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского заявил, что встреча ради встречи не нужна она должна быть проработана."Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. И этим занимаются помощники, но опять же им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата".Он добавил, что "субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей"."Вот в этом плане ситуация тяжелая", - заключил он.
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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского

13:08 09.12.2020 (обновлено: 13:12 09.12.2020)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Ian Langsdon
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности переговоров глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского заявил, что встреча ради встречи не нужна она должна быть проработана.
"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. И этим занимаются помощники, но опять же им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата".
Он добавил, что "субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей".
"Вот в этом плане ситуация тяжелая", - заключил он.
Бывший глава администрации президента Украины Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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