https://ria.ru/20201209/putin-1588395773.html

В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского

В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности переговоров глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского заявил, что встреча... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:08

2020-12-09T13:08

2020-12-09T13:12

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности переговоров глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского заявил, что встреча ради встречи не нужна она должна быть проработана."Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. И этим занимаются помощники, но опять же им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата".Он добавил, что "субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей"."Вот в этом плане ситуация тяжелая", - заключил он.

https://ria.ru/20201123/bogdan-1585934372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, общество