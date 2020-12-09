https://ria.ru/20201209/putin-1588344686.html

Путин отметил готовность России к взаимодействию в борьбе с COVID-19

Путин отметил готовность России к взаимодействию в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:11

2020-12-09T10:11

2020-12-09T10:21

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям, отметив, что РФ готова к взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере готова к самому широкому взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении, к обмену накопленным опытом профилактики и лечения. Как известно, в нашей стране в кратчайшие сроки удалось разработать эффективные тест-системы для диагностики нового коронавируса, а также создать и зарегистрировать первые в мире вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.Президент РФ отметил, что актуальность вопросов, стоящих на повестке дня конференции, трудно переоценить. Он добавил, что рассчитывает на то, что результаты совместной работы участников конференции помогут спасению жизней и защите здоровья граждан."Учёные, врачи, сотрудники органов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб находятся на переднем крае борьбы с крупнейшей за последние десятилетия пандемией, вызванной вирусом COVID-19. Решительного противодействия по-прежнему требуют и другие инфекции, представляющие серьезную опасность для миллионов людей", - добавляется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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