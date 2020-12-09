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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201209/protesty-1588353634.html
Что происходит в Белоруссии спустя четыре месяца после выборов
Что происходит в Белоруссии спустя четыре месяца после выборов
Девятого декабря исполняется ровно четыре месяца с тех пор, как в Белоруссии начались массовые акции протеста. Их спровоцировали прошедшие 9 августа... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:52
2020-12-09T11:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Девятого декабря исполняется ровно четыре месяца с тех пор, как в Белоруссии начались массовые акции протеста. Их спровоцировали прошедшие 9 августа президентские выборы, на которых, по данным Центризбиркома, в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов граждан.Сторонники оппозиции этих итогов не признают, считают избранным лидером конкурента Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую, которая сразу после политической кампании в целях безопасности уехала в Литву. Однако и без присутствия Тихановской, которая продолжает свою деятельность из-за границы и призывает граждан участвовать в протестах, акции оппозиции в Белоруссии не прекращаются.Наиболее массовые из них сейчас проходят по воскресеньям и понедельникам в Минске. В воскресенье это несанкционированные акции "для всех желающих", в понедельник – "марши пенсионеров".В последнее время особенностью воскресных акций стало их перемещение с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов. К этому, в частности, ранее призывали оппозиционные Telegram-каналы, которые относятся в Белоруссии к "деструктивным". Таким образом, согласно их планам, протестующие должны избежать задержаний. Проходят акции следующим образом: люди собираются в колонну во дворах, рядом с которыми проживают, и устраивают несанкционированные шествия в разных точках города. В Минске такие колонны могут доходить до нескольких сотен человек. Однако с учетом "дворовых форматов" оценить число протестующих и реальный масштаб протестных акций сложно.А "марши пенсионеров" во дворы пока не ушли и по-прежнему ориентированы на центральные площади Минска – площади Независимости и Якуба Коласа.При этом действия протестующих пресекаются силовиками, несанкционированные мероприятия, особенно по воскресеньям, сопровождаются задержаниями. Так, по данным МВД Белоруссии, только за 6 декабря за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в изоляторы в стране водворены 344 человека. До этого, например, в ноябре, в Белоруссии число задержанных за воскресенье превышало тысячу человек. Правоохранители по-прежнему применяют в отношении протестующих спецсредства. Наготове находится и спецтехника, в том числе водометы.Активность снижаетсяБелорусский политолог Алексей Дзермант считает, что в последнее время численность оппозиционных акций стала меньше, что связано как с погодными условиями, так и с "усилиями государства". "Меняется тактика протестующих - от огромных шествий они переходят к каким-то дворовым уличным акциям. С одной стороны, таким образом они пытаются рассредоточить силы правоохранителей, а с другой - они это делают, чтобы не показывать реальное снижение численности людей на улицах. Кроме того, мы видим тенденцию радикализации определенной части протестующих, появляются проявления экстремизма и терроризма. То есть протест, с одной стороны..., сдувается, а с другой - переходит в латентную стадию с элементами экстремизма", - сказал Дзермант РИА Новости.Политолог ожидает, что на время новогодних праздников в протестах произойдет "серьезное затухание", пауза продлится примерно до весны. "И где-то 25 марта нужно будет смотреть, насколько они (акции – ред.) живы, внимательно следить за радикальными элементами, которые за это время тоже могут пытаться совершать какие-то действия", - сказал он.При этом собеседник агентства обратил внимание, что в данном случае есть также политический момент: власти республики могут начать конституционную реформу, которая "часть протестного движения нейтрализует, потому что не все хотят до победного конца бесцельно ходить по улицам"."Весна, на самом деле, покажет, насколько глубоко протест проник (в общество – ред.), будут ли живы его формы и насколько эффективными в итоге окажутся действия власти", - добавил Дзермант.Но стабилизация не происходитРуководитель российских и постсоветских исследований Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик также полагает, что в последние полтора месяца в Белоруссии наблюдается некоторое снижение протестной динамики, что связано, в том числе, с "репрессивными действиями властей" и "общей усталостью от противостояния". Кроме того, не последнюю роль играет в этом вопросе эпидемиологическая обстановка в стране, связанная с пандемией коронавируса.Между тем Царик отметил, что снижение интенсивности уличного протеста ничего не говорит "о реальной политической динамике" в Белоруссии. По словам эксперта, власти республики в августе "перешли к пророссийской и антизападной риторике" и за счет этого смогли консолидировать "часть своей базы поддержки, которая была ранее растеряна". "Но с тех пор ни одной значимой социальной группе они не предложили ничего интересного, никакой позитивной повестки. Соответственно, расширить свою базу поддержки власти не смогли", - сказал политолог РИА Новости.Он указал также, что пока белорусским властям удается сдерживать масштаб влияния негативных факторов политической нестабильности и коронавируса на экономику "за счет наращивания, прежде всего, директивного кредитования предприятий". Однако Царик полагает, что долго так продолжаться не может, и "уже совсем скоро в полной мере к политическим протестам добавятся экономические".
https://ria.ru/20201207/protesty-1588013178.html
https://rsport.ria.ru/20201208/lukashenko-1588182225.html
https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588109409.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/lukashenko-1588186847.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, в мире

Что происходит в Белоруссии спустя четыре месяца после выборов

10:52 09.12.2020 (обновлено: 11:08 09.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и военнослужащие в Минске
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Девятого декабря исполняется ровно четыре месяца с тех пор, как в Белоруссии начались массовые акции протеста. Их спровоцировали прошедшие 9 августа президентские выборы, на которых, по данным Центризбиркома, в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов граждан.
Сторонники оппозиции этих итогов не признают, считают избранным лидером конкурента Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую, которая сразу после политической кампании в целях безопасности уехала в Литву. Однако и без присутствия Тихановской, которая продолжает свою деятельность из-за границы и призывает граждан участвовать в протестах, акции оппозиции в Белоруссии не прекращаются.
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 13:49Протесты в Белоруссии
В Минске на "марше пенсионеров" задержали журналистов польского канала
Наиболее массовые из них сейчас проходят по воскресеньям и понедельникам в Минске. В воскресенье это несанкционированные акции "для всех желающих", в понедельник – "марши пенсионеров".
В последнее время особенностью воскресных акций стало их перемещение с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов. К этому, в частности, ранее призывали оппозиционные Telegram-каналы, которые относятся в Белоруссии к "деструктивным". Таким образом, согласно их планам, протестующие должны избежать задержаний. Проходят акции следующим образом: люди собираются в колонну во дворах, рядом с которыми проживают, и устраивают несанкционированные шествия в разных точках города. В Минске такие колонны могут доходить до нескольких сотен человек. Однако с учетом "дворовых форматов" оценить число протестующих и реальный масштаб протестных акций сложно.
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А "марши пенсионеров" во дворы пока не ушли и по-прежнему ориентированы на центральные площади Минска – площади Независимости и Якуба Коласа.
При этом действия протестующих пресекаются силовиками, несанкционированные мероприятия, особенно по воскресеньям, сопровождаются задержаниями. Так, по данным МВД Белоруссии, только за 6 декабря за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в изоляторы в стране водворены 344 человека. До этого, например, в ноябре, в Белоруссии число задержанных за воскресенье превышало тысячу человек. Правоохранители по-прежнему применяют в отношении протестующих спецсредства. Наготове находится и спецтехника, в том числе водометы.

Активность снижается

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что в последнее время численность оппозиционных акций стала меньше, что связано как с погодными условиями, так и с "усилиями государства". "Меняется тактика протестующих - от огромных шествий они переходят к каким-то дворовым уличным акциям. С одной стороны, таким образом они пытаются рассредоточить силы правоохранителей, а с другой - они это делают, чтобы не показывать реальное снижение численности людей на улицах. Кроме того, мы видим тенденцию радикализации определенной части протестующих, появляются проявления экстремизма и терроризма. То есть протест, с одной стороны..., сдувается, а с другой - переходит в латентную стадию с элементами экстремизма", - сказал Дзермант РИА Новости.
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Политолог ожидает, что на время новогодних праздников в протестах произойдет "серьезное затухание", пауза продлится примерно до весны. "И где-то 25 марта нужно будет смотреть, насколько они (акции – ред.) живы, внимательно следить за радикальными элементами, которые за это время тоже могут пытаться совершать какие-то действия", - сказал он.
При этом собеседник агентства обратил внимание, что в данном случае есть также политический момент: власти республики могут начать конституционную реформу, которая "часть протестного движения нейтрализует, потому что не все хотят до победного конца бесцельно ходить по улицам".
"Весна, на самом деле, покажет, насколько глубоко протест проник (в общество – ред.), будут ли живы его формы и насколько эффективными в итоге окажутся действия власти", - добавил Дзермант.

Но стабилизация не происходит

Руководитель российских и постсоветских исследований Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик также полагает, что в последние полтора месяца в Белоруссии наблюдается некоторое снижение протестной динамики, что связано, в том числе, с "репрессивными действиями властей" и "общей усталостью от противостояния". Кроме того, не последнюю роль играет в этом вопросе эпидемиологическая обстановка в стране, связанная с пандемией коронавируса.
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Между тем Царик отметил, что снижение интенсивности уличного протеста ничего не говорит "о реальной политической динамике" в Белоруссии. По словам эксперта, власти республики в августе "перешли к пророссийской и антизападной риторике" и за счет этого смогли консолидировать "часть своей базы поддержки, которая была ранее растеряна". "Но с тех пор ни одной значимой социальной группе они не предложили ничего интересного, никакой позитивной повестки. Соответственно, расширить свою базу поддержки власти не смогли", - сказал политолог РИА Новости.
Он указал также, что пока белорусским властям удается сдерживать масштаб влияния негативных факторов политической нестабильности и коронавируса на экономику "за счет наращивания, прежде всего, директивного кредитования предприятий". Однако Царик полагает, что долго так продолжаться не может, и "уже совсем скоро в полной мере к политическим протестам добавятся экономические".
"То есть уже экономическая ситуация хуже, чем, скажем, в середине года, но, скорее всего, в обозримом будущем она будет стремительно ухудшаться для значительной части населения, а это еще будет добавлять протестных настроений… Власти не предлагают релевантной запросам общества позитивной программы, и соответственно, никакой стабилизации ситуации в Беларуси не происходит", - добавил собеседник агентства.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВ мире
 
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