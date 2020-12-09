Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/protest-1588431503.html
Украина выразила протест из-за приватизации винзавода "Массандра" в Крыму
Украина выразила протест из-за приватизации винзавода "Массандра" в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с запланированной приватизацией винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму, украинские РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:09
2020-12-09T15:09
россия
массандра (концерн)
мид украины
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587960827_0:0:3299:1856_1920x0_80_0_0_c405b522d7e768440842a4007c0854b1.jpg
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с запланированной приватизацией винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму, украинские правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" было включено в план приватизации на этот год. Оно будет продано на аукционе."МИД Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией" государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который принадлежит к сфере управления министерства аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в среду на сайте ведомства.По данным пресс-службы, украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной национализации концерна "Массандра"."Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой "приватизации" и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины", - добавили в МИД."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201205/krym-1587802462.html
https://ria.ru/20201204/krym-1587638839.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587960084_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_615ff9a4bef99b60aff3a5a534513133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, массандра (концерн), мид украины, республика крым, украина, в мире

Украина выразила протест из-за приватизации винзавода "Массандра" в Крыму

15:09 09.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница винодельческого завода
Сотрудница винодельческого завода - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с запланированной приватизацией винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму, украинские правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.
Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" было включено в план приватизации на этот год. Оно будет продано на аукционе.
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией" государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который принадлежит к сфере управления министерства аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в среду на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной национализации концерна "Массандра".
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 13:18
На Украине возбудили дело против австрийской компании за работу в Крыму
"Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой "приватизации" и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины", - добавили в МИД.
"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Посольство Украины в Польше - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 11:44
Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом
 
РоссияМассандра (концерн)МИД УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
Лента новостейМолния