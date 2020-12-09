https://ria.ru/20201209/protest-1588431503.html

Украина выразила протест из-за приватизации винзавода "Массандра" в Крыму

Украина выразила протест из-за приватизации винзавода "Массандра" в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с запланированной приватизацией винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму, украинские РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:09

2020-12-09T15:09

2020-12-09T15:09

россия

массандра (концерн)

мид украины

республика крым

украина

в мире

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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с запланированной приватизацией винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму, украинские правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" было включено в план приватизации на этот год. Оно будет продано на аукционе."МИД Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией" государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который принадлежит к сфере управления министерства аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в среду на сайте ведомства.По данным пресс-службы, украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной национализации концерна "Массандра"."Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой "приватизации" и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины", - добавили в МИД."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201205/krym-1587802462.html

https://ria.ru/20201204/krym-1587638839.html

россия

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, массандра (концерн), мид украины, республика крым, украина, в мире