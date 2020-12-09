Фирма в небольшом селе в ХМАО займется производством рыбных консервов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Инвестор планирует запустить в 2021 году линию по производству рыбных консервов в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, где проживает чуть более 1 тысячи человек, сообщает пресс-служба районной администрации.
"Администрация Сургутского района финансово поддержала производство. По результатам конкурса грант в размере 5 миллионов рублей выиграла научно-производственная компания "Велес" на открытие линии по производству рыбных консервов в селе Сытомино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекта планируется организация производства по переработке речной, озерной рыбы и изготовления консервов. Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 26 миллионов рублей.
"Согласно заявленному инвестором плану, линия начнет работать уже в июле 2021 года. На предприятии будет создано 15 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Елены Мельниковой, начальника профильного управления муниципалитета.
Районные власти предполагают, что линия будет выпускать не менее 100 тонн готовой продукции ежемесячно.
В ноябре глава района Андрей Трубецкой сообщал, что тот же инвестор намерен ввести в продажу к концу 2020 года крем и медицинские препараты на основе производимого в Сытомино коллагена из щучьих шкур с использованием сока морошки и травяных масел. Продукцию будут выпускать в Свердловской области, а продажи ожидаются через федеральные сети и собственные представительства компании, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, а также на юге России.