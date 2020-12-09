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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201209/proizvodstvo-1588388818.html
Фирма в небольшом селе в ХМАО займется производством рыбных консервов
Фирма в небольшом селе в ХМАО займется производством рыбных консервов
Инвестор планирует запустить в 2021 году линию по производству рыбных консервов в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, где проживает чуть более 1 тысячи... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:47
2020-12-09T12:47
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
москва
сургутский район
санкт-петербург
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Инвестор планирует запустить в 2021 году линию по производству рыбных консервов в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, где проживает чуть более 1 тысячи человек, сообщает пресс-служба районной администрации.Отмечается, что в рамках проекта планируется организация производства по переработке речной, озерной рыбы и изготовления консервов. Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 26 миллионов рублей."Согласно заявленному инвестором плану, линия начнет работать уже в июле 2021 года. На предприятии будет создано 15 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Елены Мельниковой, начальника профильного управления муниципалитета.Районные власти предполагают, что линия будет выпускать не менее 100 тонн готовой продукции ежемесячно.В ноябре глава района Андрей Трубецкой сообщал, что тот же инвестор намерен ввести в продажу к концу 2020 года крем и медицинские препараты на основе производимого в Сытомино коллагена из щучьих шкур с использованием сока морошки и травяных масел. Продукцию будут выпускать в Свердловской области, а продажи ожидаются через федеральные сети и собственные представительства компании, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, а также на юге России.
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ханты-мансийский автономный округ, москва, сургутский район, санкт-петербург, экономика

Фирма в небольшом селе в ХМАО займется производством рыбных консервов

12:47 09.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкФасовка консервов на рыбоконсервном комбинате
Фасовка консервов на рыбоконсервном комбинате - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Инвестор планирует запустить в 2021 году линию по производству рыбных консервов в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, где проживает чуть более 1 тысячи человек, сообщает пресс-служба районной администрации.

"Администрация Сургутского района финансово поддержала производство. По результатам конкурса грант в размере 5 миллионов рублей выиграла научно-производственная компания "Велес" на открытие линии по производству рыбных консервов в селе Сытомино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта планируется организация производства по переработке речной, озерной рыбы и изготовления консервов. Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 26 миллионов рублей.
"Согласно заявленному инвестором плану, линия начнет работать уже в июле 2021 года. На предприятии будет создано 15 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Елены Мельниковой, начальника профильного управления муниципалитета.
Районные власти предполагают, что линия будет выпускать не менее 100 тонн готовой продукции ежемесячно.
В ноябре глава района Андрей Трубецкой сообщал, что тот же инвестор намерен ввести в продажу к концу 2020 года крем и медицинские препараты на основе производимого в Сытомино коллагена из щучьих шкур с использованием сока морошки и травяных масел. Продукцию будут выпускать в Свердловской области, а продажи ожидаются через федеральные сети и собственные представительства компании, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, а также на юге России.
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