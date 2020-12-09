https://ria.ru/20201209/proezd-1588435045.html

Губернатор Ямала открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард

Губернатор Ямала открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:26

2020-12-09T15:26

2020-12-09T15:26

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

надымский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард, сообщает пресс-служба главы региона.Трасса соединила западную и восточную части округа, связала Салехард с основной сетью дорог."Жители западной части округа очень долго ждали этого события. Открытие проезда обеспечит новое качество жизни северян, непрерывное безопасное транспортное сообщение. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые возможности для бизнеса – новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей – ближе друг к другу", – приводятся в сообщении слова главы региона.Разработка проекта велась с 2005 года, строительство началось в 2011 году. Дорога от Надыма до Салехарда – технически сложный проект, который полностью реализован за счет округа. На 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов. В строительстве было задействовано более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2000 специалистов и более 300 единиц техники, уточняет пресс-служба.По словам предпринимателя из Надымского района Жанны Гусак, дорога открывает новые перспективы.Губернатор сообщил журналистам, что сейчас дорога должна год-два отстояться в щебне.

https://ria.ru/20201202/yamal-1587359713.html

https://ria.ru/20201201/yamal-1587134005.html

ямал

салехард

надымский район

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ямал, салехард, надымский район