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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201209/proezd-1588435045.html
Губернатор Ямала открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард
Губернатор Ямала открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:26
2020-12-09T15:26
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
надымский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард, сообщает пресс-служба главы региона.Трасса соединила западную и восточную части округа, связала Салехард с основной сетью дорог."Жители западной части округа очень долго ждали этого события. Открытие проезда обеспечит новое качество жизни северян, непрерывное безопасное транспортное сообщение. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые возможности для бизнеса – новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей – ближе друг к другу", – приводятся в сообщении слова главы региона.Разработка проекта велась с 2005 года, строительство началось в 2011 году. Дорога от Надыма до Салехарда – технически сложный проект, который полностью реализован за счет округа. На 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов. В строительстве было задействовано более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2000 специалистов и более 300 единиц техники, уточняет пресс-служба.По словам предпринимателя из Надымского района Жанны Гусак, дорога открывает новые перспективы.Губернатор сообщил журналистам, что сейчас дорога должна год-два отстояться в щебне.
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ямал, салехард, надымский район

Губернатор Ямала открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард

15:26 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду открыл круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард, сообщает пресс-служба главы региона.
"Девятого декабря состоялась церемония открытия круглогодичного проезда по дороге Салехард-Надым. Старт движению автомобилей дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
Трасса соединила западную и восточную части округа, связала Салехард с основной сетью дорог.
"Жители западной части округа очень долго ждали этого события. Открытие проезда обеспечит новое качество жизни северян, непрерывное безопасное транспортное сообщение. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые возможности для бизнеса – новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей – ближе друг к другу", – приводятся в сообщении слова главы региона.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:37Ямало-Ненецкий автономный округ
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Разработка проекта велась с 2005 года, строительство началось в 2011 году. Дорога от Надыма до Салехарда – технически сложный проект, который полностью реализован за счет округа. На 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов. В строительстве было задействовано более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2000 специалистов и более 300 единиц техники, уточняет пресс-служба.
По словам предпринимателя из Надымского района Жанны Гусак, дорога открывает новые перспективы.
"У нас очень много сырья из западной части округа, которое теперь доставлять будет проще. Кроме того, расширяются возможности для экспорта за пределы округа, открывается постоянный доступ к железной дороге в Лабытнанги”, – отметила Гусак, слова которой приводит пресс-служба.
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1 декабря, 12:54Ямало-Ненецкий автономный округ
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Губернатор сообщил журналистам, что сейчас дорога должна год-два отстояться в щебне.
"Это позволит уже на этом этапе выявить особенности рельефа и провести дополнительные мероприятия перед тем, как покрывать ее асфальтом. Мы обязательно сделаем всю дорогу в твердом покрытии – это понятная задача. Но специалисты советуют год-два сделать паузу, поставить на жесткий мониторинг, определить слабые места, усилить их. Думаю, году в 2023-2024 мы вернемся к тому, чтобы ее окончательно сделать", - подчеркнул Артюхов.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардНадымский район
 
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