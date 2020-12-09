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Врач рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19
Врач рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19
Люди с сильной аллергией на лекарственные препараты должны воздержаться от вакцинации от COVID-19 из-за возможной реакции организма, заявил медицинский директор РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:21
2020-12-09T14:21
2020-12-09T18:30
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ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Люди с сильной аллергией на лекарственные препараты должны воздержаться от вакцинации от COVID-19 из-за возможной реакции организма, заявил медицинский директор национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис.В Британии с 8 декабря началась вакцинация населения от COVID-19 с использованием препарата разработки Pfizer/BioNTech. Власти планируют в течение двух первых месяцев 2021 года провакцинировать большую часть наиболее уязвимых перед заболеванием людей, после чего прививки будут сделаны всем остальным. Вакцинация добровольная и бесплатная. В первую очередь прививки получают пациенты домов престарелых, люди старше 80 лет, а также медики и соцработники.Аллергия после прививок проявилась, предположительно, у двух медработников. Их имена, а также характер реакции организма не раскрываются.В Британии перед применением лекарственных препаратов врачи спрашивают у пациентов об имеющейся аллергии и непереносимости лекарств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, англия, общество, в мире
ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов.
Люди с сильной аллергией на лекарственные препараты должны воздержаться от вакцинации от COVID-19 из-за возможной реакции организма, заявил медицинский директор национальной службы здравоохранения Англии
Стивен Повис.
В Британии с 8 декабря началась вакцинация населения от COVID-19 с использованием препарата разработки Pfizer/BioNTech. Власти планируют в течение двух первых месяцев 2021 года провакцинировать большую часть наиболее уязвимых перед заболеванием людей, после чего прививки будут сделаны всем остальным. Вакцинация добровольная и бесплатная. В первую очередь прививки получают пациенты домов престарелых, люди старше 80 лет, а также медики и соцработники.
"Как обычно происходит с новыми вакцинами, национальный медицинский регулятор (MHRA) рекомендовал в качестве предупредительной меры не делать эти прививки (от коронавируса) людям с историей аллергических реакций. Это произошло после того, как накануне у двоих человек с серьезной историей аллергических реакций проявилась аллергия (после вакцинации). Сейчас они чувствуют себя хорошо и восстанавливаются", - сказал журналистам Повис.
Аллергия после прививок проявилась, предположительно, у двух медработников. Их имена, а также характер реакции организма не раскрываются.
В Британии перед применением лекарственных препаратов врачи спрашивают у пациентов об имеющейся аллергии и непереносимости лекарств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.