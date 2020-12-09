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Врач рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19
Врач рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19
Люди с сильной аллергией на лекарственные препараты должны воздержаться от вакцинации от COVID-19 из-за возможной реакции организма, заявил медицинский директор РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:21
2020-12-09T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
общество
в мире
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ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Люди с сильной аллергией на лекарственные препараты должны воздержаться от вакцинации от COVID-19 из-за возможной реакции организма, заявил медицинский директор национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис.В Британии с 8 декабря началась вакцинация населения от COVID-19 с использованием препарата разработки Pfizer/BioNTech. Власти планируют в течение двух первых месяцев 2021 года провакцинировать большую часть наиболее уязвимых перед заболеванием людей, после чего прививки будут сделаны всем остальным. Вакцинация добровольная и бесплатная. В первую очередь прививки получают пациенты домов престарелых, люди старше 80 лет, а также медики и соцработники.Аллергия после прививок проявилась, предположительно, у двух медработников. Их имена, а также характер реакции организма не раскрываются.В Британии перед применением лекарственных препаратов врачи спрашивают у пациентов об имеющейся аллергии и непереносимости лекарств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, общество, в мире

Врач рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19

14:21 09.12.2020 (обновлено: 18:30 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПрохожий на Лондонском мосту во время карантина
Прохожий на Лондонском мосту во время карантина - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Люди с сильной аллергией на лекарственные препараты должны воздержаться от вакцинации от COVID-19 из-за возможной реакции организма, заявил медицинский директор национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис.
В Британии с 8 декабря началась вакцинация населения от COVID-19 с использованием препарата разработки Pfizer/BioNTech. Власти планируют в течение двух первых месяцев 2021 года провакцинировать большую часть наиболее уязвимых перед заболеванием людей, после чего прививки будут сделаны всем остальным. Вакцинация добровольная и бесплатная. В первую очередь прививки получают пациенты домов престарелых, люди старше 80 лет, а также медики и соцработники.

"Как обычно происходит с новыми вакцинами, национальный медицинский регулятор (MHRA) рекомендовал в качестве предупредительной меры не делать эти прививки (от коронавируса) людям с историей аллергических реакций. Это произошло после того, как накануне у двоих человек с серьезной историей аллергических реакций проявилась аллергия (после вакцинации). Сейчас они чувствуют себя хорошо и восстанавливаются", - сказал журналистам Повис.

Аллергия после прививок проявилась, предположительно, у двух медработников. Их имена, а также характер реакции организма не раскрываются.
В Британии перед применением лекарственных препаратов врачи спрашивают у пациентов об имеющейся аллергии и непереносимости лекарств.
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