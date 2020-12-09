https://ria.ru/20201209/privivka-1588416431.html

Врач рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19

Врач рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19

Люди с сильной аллергией на лекарственные препараты должны воздержаться от вакцинации от COVID-19 из-за возможной реакции организма, заявил медицинский директор РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:21

2020-12-09T14:21

2020-12-09T18:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

общество

в мире

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ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Люди с сильной аллергией на лекарственные препараты должны воздержаться от вакцинации от COVID-19 из-за возможной реакции организма, заявил медицинский директор национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис.В Британии с 8 декабря началась вакцинация населения от COVID-19 с использованием препарата разработки Pfizer/BioNTech. Власти планируют в течение двух первых месяцев 2021 года провакцинировать большую часть наиболее уязвимых перед заболеванием людей, после чего прививки будут сделаны всем остальным. Вакцинация добровольная и бесплатная. В первую очередь прививки получают пациенты домов престарелых, люди старше 80 лет, а также медики и соцработники.Аллергия после прививок проявилась, предположительно, у двух медработников. Их имена, а также характер реакции организма не раскрываются.В Британии перед применением лекарственных препаратов врачи спрашивают у пациентов об имеющейся аллергии и непереносимости лекарств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

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2020

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коронавирус covid-19, англия, общество, в мире