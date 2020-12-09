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"Держал целый регион": как авторитет Кузя построил криминальную империю
"Держал целый регион": как авторитет Кузя построил криминальную империю
Он входил в десятку самых опасных преступников страны, считался "смотрящим за Карелией" и обложил данью почти всех бизнесменов региона — в Петрозаводске к 19... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:00
2020-12-09T08:05
скр
ленинградская область
петрозаводск
мурманская область
убийство
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Он входил в десятку самых опасных преступников страны, считался "смотрящим за Карелией" и обложил данью почти всех бизнесменов региона — в Петрозаводске к 19 годам колонии строгого режима приговорили 51-летнего Сергея Кузнецова по кличке Кузя. Мощное преступное сообщество он создал еще в начале нулевых, однако спустя несколько лет в "коллективе" произошел раскол: несколько подельников попали за решетку, а сам Кузя сбежал, прихватив с собой общую кассу.Высокий статусВ оперативных милицейских сводках по Петрозаводску о нем упоминали еще в девяностых. Тогда Сергей Кузнецов вместе с другом детства Дмитрием Еремеевым были в одной из многочисленных местных банд. Занимались вымогательством, кражами и так называемым крышеванием петрозаводских коммерсантов.Начинающий мафиози лично ездил на стрелки, встречался с предпринимателями и собирал с них дань. Однажды дело закончилось перестрелкой. Кузнецова задержали, отправили в СИЗО. Но, так и не собрав достаточно доказательств, спустя несколько месяцев отпустили. "После этого он уехал в Санкт-Петербург, — рассказывает РИА Новости замруководителя следственного отдела по Петрозаводск СУ СКР по Республике Карелия капитан юстиции Юрий Филиппов. — Нам не известно, что именно он там делал, однако на родину в начале нулевых Кузя вернулся уже в статусе так называемого смотрящего, которым его наделили питерские криминальные авторитеты".Остальным группировкам, действующим в регионе, пришлось смириться и ежемесячно отдавать Кузнецову десять процентов прибыли. Новую команду Кузя набрал из дворовых друзей, спортсменов, в основном боксеров и борцов, а также уголовников, с которыми познакомился в девяностых. Так, например, "кассиром", или, как выражались сами члены ОПГ, "бухгалтером", стремительно растущей банды стал давний приятель главаря Сергей Нефедов. Масштабы преступной деятельности существенно расширились — и географически, и финансово.Билет в один конецОПГ Кузнецова пополнилась также бывшими силовиками и военными, неплохо вооружилась. Бандиты полностью контролировали регион. "Это было уже мощное организованное преступное сообщество, — объясняет Филиппов. — Кузнецов поделил его на звенья и за каждым закрепил старшего. Одни занимались мошенничеством с квартирами, другие — с кредитами и так далее. Свои юристы и нотариусы помогали грамотно оформлять сделки, оставляя владельцев недвижимости ни с чем". Был и силовой блок, укомплектованный главным образом спортсменами. Они выбивали долги и решали спорные вопросы с конкурентами. Сам Кузнецов контактировал лишь с руководителями звеньев и со своей правой рукой Еремеевым, отвечавшим за "набор персонала". Смотр "новобранцев" верхушка ОПС устраивала в ресторане "Пирамида". Большинство новичков приходили в банду добровольно — по рекомендации знакомых. Но были и те, кто оказался там случайно. "Например, человек попадал в какие-то неприятности или сильно задолжал, — уточняет следователь. — Лидеры ОПС предлагали уладить проблемы, но обязывали вступить в ряды группировки. Вскоре появлялись неплохие и довольно легкие деньги — конечно, это затягивало. Да и выйти из ОПС было непросто".Первая кровьВ 2002-м бандиты решили выкрасть дорогостоящую технику прямо с лесной делянки неподалеку от Петрозаводска. Вылазку тщательно спланировали, но не предусмотрели, что в сторожке останутся дежурить два сотрудника лесозаготовительной организации — это стоило обоим жизни. В том же году "кассир" Нефедов вместе с близким другом — "штатным" водителем ОПС — повздорил на парковке с другим шофером. Все закончилось дракой, после которой "бухгалтер" угодил в больницу. Узнав об этом, Кузнецов велел поквитаться с обидчиком подчиненного. "Нашли общего знакомого и попросили его выманить парня в подъезд, — восстанавливает картину преступления Филиппов. — Там молодого человека до смерти забили металлическими прутьями. Лично Кузнецов в этом не участвовал — лишь отдал приказ и ждал на улице". Уголовный розыск выяснил, что в этой истории замешаны водитель преступного сообщества и несколько его участников. Их всех задержали, предъявили обвинение, отправили в СИЗО. Поскольку в группировке были жесткие правила, в том числе категорически запрещалось любое сотрудничество с правоохранительными органами, показаний никто не дал. Раскололся только водитель. Олег М. (имя изменено по просьбе следователя. — Прим. ред.) сообщил следователям, что за нападением стоит Кузнецов, и получил за это поблажку в виде домашнего ареста. Оказавшись на свободе, первым делом побежал к шефу и доложил о случившемся. Главарь приказал спрятать его в заранее арендованном жилье. Олега объявили в федеральный розыск, а до Кузнецова дошла информация, что оперативники вот-вот выйдут на конспиративную квартиру. "Тогда Кузнецов вызвал Нефедова, вручил ему нож и приказал избавиться от друга, мотивируя тем, что именно "кассир" привел его в группировку, — продолжает следователь. — Дословно это прозвучало так: "Это твой косяк, поэтому ты должен решить проблему". Под предлогом смены квартиры Олега М. вывезли на трассу, зарезали, труп бросили на обочине, облили бензином и подожгли". Смутное времяВ 2003-м неизвестные несколькими точными выстрелами убили Еремеева. Кто посмел расправиться с правой рукой Кузи — свои или чужие, следователи не знают до сих пор. Внутри "коллектива", как называли сообщество бандиты, наметился серьезный раскол. И прежде всего из-за денег. Поскольку доходы группировки зашкаливали, многие выражали недовольство недостаточно высокими заработками. Бандиты знали, что деньги идут на нужды "братвы", помощь заключенным в СИЗО и колониях и — криминальным авторитетам в Санкт-Петербург, куда Кузя регулярно отвозил чемоданы с купюрами. Но даже после всех "взносов" и "платежей" в Петрозаводске оставалась внушительная сумма. Кузнецов распоряжался ею лично и подельников в нюансы не посвящал. "Участники ОПС все больше сомневались в компетентности лидера, — говорит Филиппов. — Это совпало с активной фазой оперативной разработки и задержанием нескольких ключевых фигур. Некоторые дали показания, в том числе на Кузнецова. Вскоре за решетку отправили лидеров почти всех звеньев, и арест главаря был лишь вопросом времени".Но Кузнецов не стал ждать, пока за ним придут, и в 2005-м подался в бега, прихватив с собой весь "общак". Он скрывался в глухих деревнях Мурманской области, затем перебрался в Ленинградскую. Кузя входил в десятку самых разыскиваемых преступников России. За информацию о нем МВД пообещало миллион рублей. И это помогло — в 2014-м житель одной из ленинградских деревень опознал беглеца. Вода и сухариКузнецова доставили в Петрозаводск. Обвинили в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего" (эпизод с забитым арматурами молодым человеком) и осудили на девять лет. "Многие арестованные члены ОПС до последнего верили, что главарь их вытащит, — добавляет следователь. — Но, поняв, что Кузнецов не поможет, стали охотно с нами сотрудничать. Разговорились и коммерсанты. Это позволило возобновить расследование убийства Олега М. в 2003-м, незаконного оборота оружия, а также истории создания и деятельности преступного сообщества". Кузнецову предъявили новое обвинение и в конце ноября приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Сотрудничать со следствием он категорически отказался, объяснив, что это ему не позволяет "высокий криминальный статус". По словам следователя, Кузнецов — яркий представитель ортодоксального уголовного мира. Он содержится в одиночной камере, много времени уделяет молитве, питается лишь сухарями с водой. На допросах Кузнецов заявил, что прекрасно осознает свои "перспективы", но отступать от принципов не собирается. Куда делся "общак" ОПС и сколько там было денег, ни следователям, ни бывшим членам группировки узнать так и не удалось.
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скр, ленинградская область, петрозаводск, мурманская область, убийство

"Держал целый регион": как авторитет Кузя построил криминальную империю

08:00 09.12.2020 (обновлено: 08:05 09.12.2020)
 
© Фото : Фото с ориентировки МВДСергей Кузнецов
Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Фото с ориентировки МВД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Он входил в десятку самых опасных преступников страны, считался "смотрящим за Карелией" и обложил данью почти всех бизнесменов региона — в Петрозаводске к 19 годам колонии строгого режима приговорили 51-летнего Сергея Кузнецова по кличке Кузя. Мощное преступное сообщество он создал еще в начале нулевых, однако спустя несколько лет в "коллективе" произошел раскол: несколько подельников попали за решетку, а сам Кузя сбежал, прихватив с собой общую кассу.

Высокий статус

В оперативных милицейских сводках по Петрозаводску о нем упоминали еще в девяностых. Тогда Сергей Кузнецов вместе с другом детства Дмитрием Еремеевым были в одной из многочисленных местных банд. Занимались вымогательством, кражами и так называемым крышеванием петрозаводских коммерсантов.
Начинающий мафиози лично ездил на стрелки, встречался с предпринимателями и собирал с них дань. Однажды дело закончилось перестрелкой. Кузнецова задержали, отправили в СИЗО. Но, так и не собрав достаточно доказательств, спустя несколько месяцев отпустили.
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"После этого он уехал в Санкт-Петербург, — рассказывает РИА Новости замруководителя следственного отдела по Петрозаводск СУ СКР по Республике Карелия капитан юстиции Юрий Филиппов. — Нам не известно, что именно он там делал, однако на родину в начале нулевых Кузя вернулся уже в статусе так называемого смотрящего, которым его наделили питерские криминальные авторитеты".
Остальным группировкам, действующим в регионе, пришлось смириться и ежемесячно отдавать Кузнецову десять процентов прибыли. Новую команду Кузя набрал из дворовых друзей, спортсменов, в основном боксеров и борцов, а также уголовников, с которыми познакомился в девяностых. Так, например, "кассиром", или, как выражались сами члены ОПГ, "бухгалтером", стремительно растущей банды стал давний приятель главаря Сергей Нефедов.
Масштабы преступной деятельности существенно расширились — и географически, и финансово.
© Фото предоставлено СУ СКР по Республике КарелияСледственный эксперимент с участием членов группировки
Следственный эксперимент с участием членов группировки - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото предоставлено СУ СКР по Республике Карелия
Следственный эксперимент с участием членов группировки

Билет в один конец

ОПГ Кузнецова пополнилась также бывшими силовиками и военными, неплохо вооружилась. Бандиты полностью контролировали регион.
"Это было уже мощное организованное преступное сообщество, — объясняет Филиппов. — Кузнецов поделил его на звенья и за каждым закрепил старшего. Одни занимались мошенничеством с квартирами, другие — с кредитами и так далее. Свои юристы и нотариусы помогали грамотно оформлять сделки, оставляя владельцев недвижимости ни с чем".
Был и силовой блок, укомплектованный главным образом спортсменами. Они выбивали долги и решали спорные вопросы с конкурентами.
© Фото : из материалов уголовного делаБывшее здание ресторана "Пирамида"
Бывшее здание ресторана Пирадима - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : из материалов уголовного дела
Бывшее здание ресторана "Пирамида"
Сам Кузнецов контактировал лишь с руководителями звеньев и со своей правой рукой Еремеевым, отвечавшим за "набор персонала". Смотр "новобранцев" верхушка ОПС устраивала в ресторане "Пирамида". Большинство новичков приходили в банду добровольно — по рекомендации знакомых. Но были и те, кто оказался там случайно.
"Например, человек попадал в какие-то неприятности или сильно задолжал, — уточняет следователь. — Лидеры ОПС предлагали уладить проблемы, но обязывали вступить в ряды группировки. Вскоре появлялись неплохие и довольно легкие деньги — конечно, это затягивало. Да и выйти из ОПС было непросто".

Первая кровь

В 2002-м бандиты решили выкрасть дорогостоящую технику прямо с лесной делянки неподалеку от Петрозаводска. Вылазку тщательно спланировали, но не предусмотрели, что в сторожке останутся дежурить два сотрудника лесозаготовительной организации — это стоило обоим жизни.
© Фото предоставлено СУ СКР по Республике КарелияМесто двойного убийства
Место двойного убийства - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото предоставлено СУ СКР по Республике Карелия
Место двойного убийства
В том же году "кассир" Нефедов вместе с близким другом — "штатным" водителем ОПС — повздорил на парковке с другим шофером. Все закончилось дракой, после которой "бухгалтер" угодил в больницу. Узнав об этом, Кузнецов велел поквитаться с обидчиком подчиненного.
"Нашли общего знакомого и попросили его выманить парня в подъезд, — восстанавливает картину преступления Филиппов. — Там молодого человека до смерти забили металлическими прутьями. Лично Кузнецов в этом не участвовал — лишь отдал приказ и ждал на улице".
Уголовный розыск выяснил, что в этой истории замешаны водитель преступного сообщества и несколько его участников. Их всех задержали, предъявили обвинение, отправили в СИЗО. Поскольку в группировке были жесткие правила, в том числе категорически запрещалось любое сотрудничество с правоохранительными органами, показаний никто не дал. Раскололся только водитель.
© Фото предоставлено СУ СКР по Республике КарелияЧлен ОПС показывает, как убивали жителя Петрозаводска
Член ОПС показывает, как убивали жителя Петрозаводска - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото предоставлено СУ СКР по Республике Карелия
Член ОПС показывает, как убивали жителя Петрозаводска
Олег М. (имя изменено по просьбе следователя. — Прим. ред.) сообщил следователям, что за нападением стоит Кузнецов, и получил за это поблажку в виде домашнего ареста. Оказавшись на свободе, первым делом побежал к шефу и доложил о случившемся. Главарь приказал спрятать его в заранее арендованном жилье. Олега объявили в федеральный розыск, а до Кузнецова дошла информация, что оперативники вот-вот выйдут на конспиративную квартиру.
"Тогда Кузнецов вызвал Нефедова, вручил ему нож и приказал избавиться от друга, мотивируя тем, что именно "кассир" привел его в группировку, — продолжает следователь. — Дословно это прозвучало так: "Это твой косяк, поэтому ты должен решить проблему". Под предлогом смены квартиры Олега М. вывезли на трассу, зарезали, труп бросили на обочине, облили бензином и подожгли".

Смутное время

В 2003-м неизвестные несколькими точными выстрелами убили Еремеева. Кто посмел расправиться с правой рукой Кузи — свои или чужие, следователи не знают до сих пор. Внутри "коллектива", как называли сообщество бандиты, наметился серьезный раскол. И прежде всего из-за денег.
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Поскольку доходы группировки зашкаливали, многие выражали недовольство недостаточно высокими заработками. Бандиты знали, что деньги идут на нужды "братвы", помощь заключенным в СИЗО и колониях и — криминальным авторитетам в Санкт-Петербург, куда Кузя регулярно отвозил чемоданы с купюрами. Но даже после всех "взносов" и "платежей" в Петрозаводске оставалась внушительная сумма. Кузнецов распоряжался ею лично и подельников в нюансы не посвящал.
"Участники ОПС все больше сомневались в компетентности лидера, — говорит Филиппов. — Это совпало с активной фазой оперативной разработки и задержанием нескольких ключевых фигур. Некоторые дали показания, в том числе на Кузнецова. Вскоре за решетку отправили лидеров почти всех звеньев, и арест главаря был лишь вопросом времени".
Но Кузнецов не стал ждать, пока за ним придут, и в 2005-м подался в бега, прихватив с собой весь "общак". Он скрывался в глухих деревнях Мурманской области, затем перебрался в Ленинградскую.
© Фото : из материалов уголовного делаСергей Кузнецов после задержания
Сергей Кузнецов после задержания - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : из материалов уголовного дела
Сергей Кузнецов после задержания
Кузя входил в десятку самых разыскиваемых преступников России. За информацию о нем МВД пообещало миллион рублей. И это помогло — в 2014-м житель одной из ленинградских деревень опознал беглеца.

Вода и сухари

Кузнецова доставили в Петрозаводск. Обвинили в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего" (эпизод с забитым арматурами молодым человеком) и осудили на девять лет.
"Многие арестованные члены ОПС до последнего верили, что главарь их вытащит, — добавляет следователь. — Но, поняв, что Кузнецов не поможет, стали охотно с нами сотрудничать. Разговорились и коммерсанты. Это позволило возобновить расследование убийства Олега М. в 2003-м, незаконного оборота оружия, а также истории создания и деятельности преступного сообщества".
© Фото предоставлено СУ СКР по Республике КарелияЧлен ОПС показывает, как убивали водителя
Член ОПС показывает, как убивали водителя - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото предоставлено СУ СКР по Республике Карелия
Член ОПС показывает, как убивали водителя
Кузнецову предъявили новое обвинение и в конце ноября приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Сотрудничать со следствием он категорически отказался, объяснив, что это ему не позволяет "высокий криминальный статус".
По словам следователя, Кузнецов — яркий представитель ортодоксального уголовного мира. Он содержится в одиночной камере, много времени уделяет молитве, питается лишь сухарями с водой. На допросах Кузнецов заявил, что прекрасно осознает свои "перспективы", но отступать от принципов не собирается. Куда делся "общак" ОПС и сколько там было денег, ни следователям, ни бывшим членам группировки узнать так и не удалось.
 
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