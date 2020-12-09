Журналист Василий Конов получил Национальную спортивную премию
20:30 09.12.2020 (обновлено: 21:50 09.12.2020)
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Василий Конов стал лауреатом Национальной спортивной премии. Он одержал победу во время зрительского голосования, получил большинство голосов экспертного совета, в который входят известные спортсмены, функционеры и журналисты, и в результате победил в номинации "Спортивный Парнас" как лучший журналист 2020 года.
Под руководством Василия Конова "Россия сегодня" заключила соглашения о партнерстве с Олимпийским комитетом и Федерацией бокса страны, а также запустила совместный с УЕФА проект "EURO-2020" в РФ и Азербайджане. Кроме того, он принял активное участие в продвижении онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни россиян в период пандемии коронавируса.
Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России. Она была учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. В этом году Министерство спорта РФ вместе с болельщиками и экспертами определяли победителей в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечены атлеты, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, а также инфраструктурные проекты.
Лауреатов премии определяют в три этапа. На первом проводятся конкурсы, по итогам которых объявляются три кандидата в каждой номинации. На втором проходит народное голосование на сайте Национальной спортивной премии. На третьем этапе экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России, подводит итоги и определяет лауреатов.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".