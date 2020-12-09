https://ria.ru/20201209/premiya-1588501883.html

Журналист Василий Конов получил Национальную спортивную премию

Журналист Василий Конов получил Национальную спортивную премию

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Василий Конов стал лауреатом Национальной спортивной премии. Он одержал победу во время зрительского... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:30

2020-12-09T20:30

2020-12-09T21:50

василий конов

миа "россия сегодня"

риа новости

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Василий Конов стал лауреатом Национальной спортивной премии. Он одержал победу во время зрительского голосования, получил большинство голосов экспертного совета, в который входят известные спортсмены, функционеры и журналисты, и в результате победил в номинации "Спортивный Парнас" как лучший журналист 2020 года. Под руководством Василия Конова "Россия сегодня" заключила соглашения о партнерстве с Олимпийским комитетом и Федерацией бокса страны, а также запустила совместный с УЕФА проект "EURO-2020" в РФ и Азербайджане. Кроме того, он принял активное участие в продвижении онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни россиян в период пандемии коронавируса.Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России. Она была учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. В этом году Министерство спорта РФ вместе с болельщиками и экспертами определяли победителей в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечены атлеты, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, а также инфраструктурные проекты. Лауреатов премии определяют в три этапа. На первом проводятся конкурсы, по итогам которых объявляются три кандидата в каждой номинации. На втором проходит народное голосование на сайте Национальной спортивной премии. На третьем этапе экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России, подводит итоги и определяет лауреатов. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20201123/konkurs-1585902084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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