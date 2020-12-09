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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201209/premiya-1588422487.html
Акция "Бессмертный полк онлайн" получила премию "Победа"
Акция "Бессмертный полк онлайн" получила премию "Победа"
Акция "Бессмертный полк онлайн" получила премию "Победа" в рамках ежегодного Всероссийского патриотического форума. Проект стал лучшим в номинации... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:41
2020-12-09T14:41
75 лет великой победы
артем хуторской
василий лановой
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк онлайн" получила премию "Победа" в рамках ежегодного Всероссийского патриотического форума. Проект стал лучшим в номинации "Корпоративное участие", сообщают организаторы акции.Главная цель акции – сохранить память о воинах и показать, что победить удалось только благодаря совместным усилиям, заявил сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России", народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой. Только в рамках сотрудничества получилось организовать и такой масштабный проект – "Бессмертный полк онлайн"."Это было масштабное шествие, объединившее всех, кто чтит память героев и достойно несет Знамя Победы, за которое проливали кровь наши отцы, деды и прадеды. И я хочу выразить огромную благодарность всем, кто помог нам в сложнейших условиях провести "Бессмертный полк", кто создал сайт "Бессмертного полка онлайн", кто помогал рассказать и показать, что память о героях будет жить всегда, несмотря ни на что. И думаю, что даже в этот непростой год нам удалось сделать праздник Победы незабываемым", – считает Василий Лановой.Руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской поблагодарил партнеров акции и 4000 волонтеров-модераторов, которые обрабатывали поступающие заявки."Как показали итоги непростого 2020 года, даже в условиях пандемии онлайн-шествие – крайне востребованный формат среди наших граждан, для которых ограничения по эпидемиологической ситуации не служат препятствием для выражения своей гордости и любви к героическим предкам. Огромное спасибо всем за поддержку этого нашего общего дела по сохранению исторической памяти!" – сказал Хутрской.
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артем хуторской, василий лановой, общество

Акция "Бессмертный полк онлайн" получила премию "Победа"

14:41 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк"
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк онлайн" получила премию "Победа" в рамках ежегодного Всероссийского патриотического форума. Проект стал лучшим в номинации "Корпоративное участие", сообщают организаторы акции.
Главная цель акции – сохранить память о воинах и показать, что победить удалось только благодаря совместным усилиям, заявил сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России", народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой. Только в рамках сотрудничества получилось организовать и такой масштабный проект – "Бессмертный полк онлайн".
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Путин поблагодарил волонтеров за помощь при праздновании 75-летия Победы
"Это было масштабное шествие, объединившее всех, кто чтит память героев и достойно несет Знамя Победы, за которое проливали кровь наши отцы, деды и прадеды. И я хочу выразить огромную благодарность всем, кто помог нам в сложнейших условиях провести "Бессмертный полк", кто создал сайт "Бессмертного полка онлайн", кто помогал рассказать и показать, что память о героях будет жить всегда, несмотря ни на что. И думаю, что даже в этот непростой год нам удалось сделать праздник Победы незабываемым", – считает Василий Лановой.
Руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской поблагодарил партнеров акции и 4000 волонтеров-модераторов, которые обрабатывали поступающие заявки.
"Как показали итоги непростого 2020 года, даже в условиях пандемии онлайн-шествие – крайне востребованный формат среди наших граждан, для которых ограничения по эпидемиологической ситуации не служат препятствием для выражения своей гордости и любви к героическим предкам. Огромное спасибо всем за поддержку этого нашего общего дела по сохранению исторической памяти!" – сказал Хутрской.
 
75 лет Великой ПобедыАртем ХуторскойВасилий ЛановойОбщество
 
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