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https://ria.ru/20201209/premera-1588346916.html
Премьера фильма "Серебряные коньки" прошла в Москве
Премьера фильма "Серебряные коньки" прошла в Москве
Премьера исторической мелодрамы "Серебряные коньки" о романтическом приключении двух молодых людей в предновогоднем Петербурге состоялась во вторник вечером в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:24
2020-12-09T10:24
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьера исторической мелодрамы "Серебряные коньки" о романтическом приключении двух молодых людей в предновогоднем Петербурге состоялась во вторник вечером в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.Действие фильма происходит в канун 1900 года в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.Продюсер фильма Леонид Верещагин отметил, что киноиндустрия переживает тяжелое время, поэтому поблагодарил присутствующих за оказанную поддержку этого новогоднего фильма."Народу существенно меньше, действительно, индустрии очень тяжело. Но у меня есть внутреннее ощущение, что все участники индустрии сплотились, поскольку у всех есть одно желание, чтобы наш кинематограф выжил и процветал... Задача была уникальной, и только на кураже молодой коллектив осуществил подготовку и снял этот фильм в тяжелейшую зиму, когда в Петербурге ничего не замерзало", - добавил он.Премьеру посетили министр культуры Ольга Любимова, исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Алексей Чупов и Наташа Меркулова, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко, актеры Иван Мулин, Александр Петров, Павел Деревянко и другие.В широкий прокат фильм выйдет 10 декабря. Главные роли в фильме играют дебютанты – петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. В фильме также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, а также звезды европейского кино Дэни Лаван и Кэти Бэлтон.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры

Премьера фильма "Серебряные коньки" прошла в Москве

10:24 09.12.2020
 
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьера исторической мелодрамы "Серебряные коньки" о романтическом приключении двух молодых людей в предновогоднем Петербурге состоялась во вторник вечером в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
Действие фильма происходит в канун 1900 года в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
"Фильм снимался в Петербурге, большая часть съемочной группы там. Этот фильм отчасти ода любви Петербургу. Для нас было неожиданным и приятным сюрпризом, когда после кастинга по всей стране мы двух главных героев нашли в Петербурге", - рассказал режиссер Михаил Локшин.
Продюсер фильма Леонид Верещагин отметил, что киноиндустрия переживает тяжелое время, поэтому поблагодарил присутствующих за оказанную поддержку этого новогоднего фильма.
"Народу существенно меньше, действительно, индустрии очень тяжело. Но у меня есть внутреннее ощущение, что все участники индустрии сплотились, поскольку у всех есть одно желание, чтобы наш кинематограф выжил и процветал... Задача была уникальной, и только на кураже молодой коллектив осуществил подготовку и снял этот фильм в тяжелейшую зиму, когда в Петербурге ничего не замерзало", - добавил он.
Премьеру посетили министр культуры Ольга Любимова, исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Алексей Чупов и Наташа Меркулова, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко, актеры Иван Мулин, Александр Петров, Павел Деревянко и другие.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма "Серебряные коньки".

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма Серебряные коньки
1 из 3

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма "Серебряные коньки".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Актриса Софья Присс на премьере фильма "Серебряные коньки".

Актриса Софья Присс на премьере фильма Серебряные коньки
2 из 3

Актриса Софья Присс на премьере фильма "Серебряные коньки".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Актер Федор Федотов на премьере фильма "Серебряные коньки".

Актер Федор Федотов на премьере фильма Серебряные коньки
3 из 3

Актер Федор Федотов на премьере фильма "Серебряные коньки".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма "Серебряные коньки".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Актриса Софья Присс на премьере фильма "Серебряные коньки".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Актер Федор Федотов на премьере фильма "Серебряные коньки".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В широкий прокат фильм выйдет 10 декабря. Главные роли в фильме играют дебютанты – петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. В фильме также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, а также звезды европейского кино Дэни Лаван и Кэти Бэлтон.
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