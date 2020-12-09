https://ria.ru/20201209/prazdnik-1588013888.html

День героев Отечества

День героев Отечества

9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T03:25

2020-12-09T03:25

2020-12-09T03:25

россия

день героев отечества

справки

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9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II – учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен.В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца – орден Славы I, II и III степени. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия военного ордена. Награждение орденом проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек.Статус военной награды был возвращен ордену согласно указу президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года "Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте". По состоянию на декабрь 2018 года, орденом Святого Георгия IV степени были награждены девять человек, III степени – один, II степени – три. Знаком отличия – Георгиевским крестом IV степени – 553 младших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат российской армии.В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года.Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола "Челюскин". Первыми женщинами – Героями Советского Союза стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток в 1938 году.Всего за период существования СССР звания Героя Советского Союза было удостоено 12 772 человека, в том числе дважды – 154, трижды – три и четырежды – два человека. В общем числе Героев Советского Союза 95 женщин, 44 гражданина зарубежных государств. Последним, кому была вручена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (№ 11664) 24 декабря 1991 года стал младший научный сотрудник – водолазный специалист капитан 3 ранга Леонид Солодков. Он отработал под водой в барокамере во время научных экспериментов более 3000 часов – 15 дней на глубине 500 метров и 25 дней – на глубине 450 метров. Главная государственная награда современной России – звание Герой Российской Федерации – была установлена Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этим же законом был учрежден знак особого отличия – медаль "Золотая Звезда". "Золотая Звезда" под номером 1 (указ президента РФ от 11 апреля 1992 года) "за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции "Мир" увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. Во время второго полета Крикалев пробыл на орбитальной станции "Мир" 311 суток – с 18 мая 1991 года по 25 марта 1992 года, совершил семь выходов в открытый космос. По состоянию на апрель 2020 года, всего с 1992 года звание Героя РФ были удостоены свыше 1,1 тысячи человек, около 700 из них не дожили до сегодняшнего дня или были награждены посмертно. Среди удостоенных звания Героя России в 2020 году – начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Также звание было присвоено генерал-майору Мингалею Шаймуратову (посмертно) за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Под командованием Шаймуратова 112-я Башкирская кавалерийская дивизия одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, участвовала в сражениях Сталинградской битвы. 23 февраля 1943 года Шаймуратов героически погиб между поселками Штеровского динамитного завода имени Петровского (Петровское) и Юлино (Штеровка) Ворошиловградской области при выходе полка из рейда по тылам противника. Точное количество присвоений звания остается неизвестным в связи с секретностью многих награждений. Поэтому списки граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации, и ряд указов президента РФ о присвоении звания официально не публикуются. В честь Дня героев Отечества в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный прием, на который приглашаются военные и гражданские лица, проявившие особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, день героев отечества, справки