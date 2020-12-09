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Познер заявил об отрицательном отношении россиян к демократии
Познер заявил об отрицательном отношении россиян к демократии
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности. Его слова приводятся на сайте Познер Online. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T02:14
2020-12-09T05:29
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности. Его слова приводятся на сайте Познер Online.По мнению журналиста, именно из-за этого, а также "неграмотности и зависти" у некоторых граждан сложилось отрицательное отношение к демократии, которой, как отметил он, не было ни во времена Российской империи, ни в советский период отечественной истории.Журналист предположил, что многие в стране положительно ответили бы на вопрос о необходимости равных прав, доступности для всех школ и здравоохранения, прозрачности выборов и права высказывать мнение без страха.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
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россия, российская империя, владимир познер, франция, ссср, сша, общество

Познер заявил об отрицательном отношении россиян к демократии

02:14 09.12.2020 (обновлено: 05:29 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности. Его слова приводятся на сайте Познер Online.
По мнению журналиста, именно из-за этого, а также "неграмотности и зависти" у некоторых граждан сложилось отрицательное отношение к демократии, которой, как отметил он, не было ни во времена Российской империи, ни в советский период отечественной истории.

"Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете. <...> Ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, — они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия", — отметил Познер.

Журналист предположил, что многие в стране положительно ответили бы на вопрос о необходимости равных прав, доступности для всех школ и здравоохранения, прозрачности выборов и права высказывать мнение без страха.

"Они все ответят, что — да, так должно быть. Но это и есть демократия!" — заявил телеведущий.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
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