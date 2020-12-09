https://ria.ru/20201209/pozner-1588319764.html

Познер заявил об отрицательном отношении россиян к демократии

Познер заявил об отрицательном отношении россиян к демократии

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности. Его слова приводятся на сайте Познер Online. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:14

2020-12-09T02:14

2020-12-09T05:29

россия

российская империя

владимир познер

франция

ссср

сша

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности. Его слова приводятся на сайте Познер Online.По мнению журналиста, именно из-за этого, а также "неграмотности и зависти" у некоторых граждан сложилось отрицательное отношение к демократии, которой, как отметил он, не было ни во времена Российской империи, ни в советский период отечественной истории.Журналист предположил, что многие в стране положительно ответили бы на вопрос о необходимости равных прав, доступности для всех школ и здравоохранения, прозрачности выборов и права высказывать мнение без страха.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20201125/pozner-1586274513.html

россия

российская империя

франция

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская империя, владимир познер, франция, ссср, сша, общество