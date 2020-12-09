https://ria.ru/20201209/popova-1588370670.html

В России разрабатывается целый пул вакцин от COVID-19, заявила Попова

В России разрабатывается целый пул вакцин от COVID-19, заявила Попова

В России разрабатывается целый пул вакцин от COVID-19, эта работа будет продолжаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:53

2020-12-09T11:53

2020-12-09T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. В России разрабатывается целый пул вакцин от COVID-19, эта работа будет продолжаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, общество