https://ria.ru/20201209/popova-1588370670.html
В России разрабатывается целый пул вакцин от COVID-19, заявила Попова
В России разрабатывается целый пул вакцин от COVID-19, заявила Попова
В России разрабатывается целый пул вакцин от COVID-19, эта работа будет продолжаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:53
2020-12-09T11:53
2020-12-09T11:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. В России разрабатывается целый пул вакцин от COVID-19, эта работа будет продолжаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, анна попова, общество