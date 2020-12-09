https://ria.ru/20201209/ponomarev-1588426621.html

Бизнесмену Пономареву дали более десяти лет колонии за неуплату налогов

Бизнесмену Пономареву дали более десяти лет колонии за неуплату налогов

Солнечногорский суд Московской области приговорил к сроку свыше 10 лет в колонии бизнесмена Константина Пономарева по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:49

2020-12-09T14:49

2020-12-09T14:49

константин пономарев

ikea international group

москва

московская область (подмосковье)

кубаньэнерго

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Солнечногорский суд Московской области приговорил к сроку свыше 10 лет в колонии бизнесмена Константина Пономарева по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.По словам адвоката, Пономарев в последнем слове заявил, что считал, что все налоги уплатил, но у налоговой оказалось иное мнение.Прокурор в прениях сторон просил избрать наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы и штрафа в 1 миллион рублей.Как полагает следствие, в 2011 году Пономарев в Москве с помощью налоговой аферы недоплатил в государственную казну НДС на 2,2 миллиарда рублей и налог на прибыль организаций еще на 4,3 миллиарда. Кроме того, он уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на 3,3 миллиарда.По данным следствия, также Пономарев в сговоре с неустановленными лицами пытался похитить у "Кубаньэнерго" 5,5 миллиардов рублей, требуя их под предлогом того, что он якобы поставил компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, а деньги не получил.Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений.

https://ria.ru/20200302/1566982695.html

https://realty.ria.ru/20201014/nalogi-1579760603.html

москва

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санкт-петербург

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константин пономарев, ikea international group, москва, московская область (подмосковье), кубаньэнерго, санкт-петербург, происшествия