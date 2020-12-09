Бизнесмену Пономареву дали более десяти лет колонии за неуплату налогов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Солнечногорский суд Московской области приговорил к сроку свыше 10 лет в колонии бизнесмена Константина Пономарева по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.
"Суд приговорил его к 10 годам и двум месяцам колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, Пономарев в последнем слове заявил, что считал, что все налоги уплатил, но у налоговой оказалось иное мнение.
Прокурор в прениях сторон просил избрать наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы и штрафа в 1 миллион рублей.
Как полагает следствие, в 2011 году Пономарев в Москве с помощью налоговой аферы недоплатил в государственную казну НДС на 2,2 миллиарда рублей и налог на прибыль организаций еще на 4,3 миллиарда. Кроме того, он уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на 3,3 миллиарда.
По данным следствия, также Пономарев в сговоре с неустановленными лицами пытался похитить у "Кубаньэнерго" 5,5 миллиардов рублей, требуя их под предлогом того, что он якобы поставил компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, а деньги не получил.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.
Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений.
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