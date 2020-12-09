Евросоюз предоставил Украине 600 миллионов евро помощи
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Европейский союз предоставил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи, сообщил в среду украинский президент Владимир Зеленский.
"Благодарен нашим партнерам в ЕС и лично президенту ЕК (Еврокомиссии - ред.) Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Это весомый сигнал поддержки Евросоюза экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ", - написал он в Twitter.
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В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что помощь "укрепит макрофинансовую стабильность Украины в тяжелые времена пандемии COVID-19".
Позднее министерство финансов страны назвало условия получения помощи. "Украина получила от Европейской Комиссии первый транш в рамках новой (исключительной) программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 600 миллионов евро в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Для предоставления транша Европейская комиссия осуществила размещение собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему после отчислений комиссий за выпуск Украина фактически получила 623,5 миллиона евро", - сообщается на сайте министерства.
В минфине добавили, что указанные средства получены Украиной в рамках реализации уже пятой по счету программы, реализуемой в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и кредитного соглашения с ЕС (о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 миллиарда евро), заключенных сторонами в июле в Брюсселе. На сегодня общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014-2020 годов пяти программ макрофинансовой помощи, достигла 4,41 миллиарда евро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 845 343 человек (12 585 за минувшие сутки), выздоровели 451 118 заболевших, летальных случаев – 14 204.
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