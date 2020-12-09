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Эксперт: новые полномочия для российских полицейских назрели давно
Эксперт: новые полномочия для российских полицейских назрели давно
Новые полномочиям для полицейских, которые могут разрешить вскрывать автомобили и выставлять оцепление, назрели давно, считает генерал-майор полиции, член... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:25
2020-12-09T12:25
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новые полномочиям для полицейских, которые могут разрешить вскрывать автомобили и выставлять оцепление, назрели давно, считает генерал-майор полиции, член общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Михалевич.Госдума накануне приняла в первом чтении проект, по которому полицейские получат право вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов по решению руководителей территориальных отделов МВД.Оцепление, по его мнению, будут выставлять только в том случае, если на определенной территории совершенно преступление, а подозреваемые находятся где-то рядом.
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общество

Эксперт: новые полномочия для российских полицейских назрели давно

12:25 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новые полномочиям для полицейских, которые могут разрешить вскрывать автомобили и выставлять оцепление, назрели давно, считает генерал-майор полиции, член общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Михалевич.
Госдума накануне приняла в первом чтении проект, по которому полицейские получат право вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов по решению руководителей территориальных отделов МВД.
Стационарный пост ДПС Успенский на дороге Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 09:15
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"На мой взгляд, эти полномочия давно созрели. Например, вскрытие машины. Часто сидит пьяный в автомобиле, заперся. Полицейские ходят вокруг автомобиля, ждут, когда он выйдет. Что это такое? Если он честный, зачем он там закрылся? Если он не пьян?.. Насчёт оружия. В нашей стране полицейские на самом деле очень боятся применять оружие. Потому что потом прокуратура затаскает. Очень часто когда надо применять оружие, но сотрудник полиции его не применяет. Только в крайних случаях", - сказал Михалевич РИА Новости.
Оцепление, по его мнению, будут выставлять только в том случае, если на определенной территории совершенно преступление, а подозреваемые находятся где-то рядом.
"У полиции есть основания полагать, что преступники находятся на этой территории и осуществлять досмотр всех граждан. Граждане вправе отказаться от осмотра. В этом случае их либо не пустят на территорию, либо не выпустят", - добавил Михалевич.
 
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