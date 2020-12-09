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Эксперт: новые полномочия для российских полицейских назрели давно
Эксперт: новые полномочия для российских полицейских назрели давно
Новые полномочиям для полицейских, которые могут разрешить вскрывать автомобили и выставлять оцепление, назрели давно, считает генерал-майор полиции, член... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:25
2020-12-09T12:25
2020-12-09T12:25
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новые полномочиям для полицейских, которые могут разрешить вскрывать автомобили и выставлять оцепление, назрели давно, считает генерал-майор полиции, член общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Михалевич.Госдума накануне приняла в первом чтении проект, по которому полицейские получат право вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов по решению руководителей территориальных отделов МВД.Оцепление, по его мнению, будут выставлять только в том случае, если на определенной территории совершенно преступление, а подозреваемые находятся где-то рядом.
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общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новые полномочиям для полицейских, которые могут разрешить вскрывать автомобили и выставлять оцепление, назрели давно, считает генерал-майор полиции, член общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Михалевич.
Госдума накануне приняла в первом чтении проект, по которому полицейские получат право вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов по решению руководителей территориальных отделов МВД.
"На мой взгляд, эти полномочия давно созрели. Например, вскрытие машины. Часто сидит пьяный в автомобиле, заперся. Полицейские ходят вокруг автомобиля, ждут, когда он выйдет. Что это такое? Если он честный, зачем он там закрылся? Если он не пьян?.. Насчёт оружия. В нашей стране полицейские на самом деле очень боятся применять оружие. Потому что потом прокуратура затаскает. Очень часто когда надо применять оружие, но сотрудник полиции его не применяет. Только в крайних случаях", - сказал Михалевич РИА Новости.
Оцепление, по его мнению, будут выставлять только в том случае, если на определенной территории совершенно преступление, а подозреваемые находятся где-то рядом.
"У полиции есть основания полагать, что преступники находятся на этой территории и осуществлять досмотр всех граждан. Граждане вправе отказаться от осмотра. В этом случае их либо не пустят на территорию, либо не выпустят", - добавил Михалевич.