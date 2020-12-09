Эксперт: новые полномочия для российских полицейских назрели давно

"На мой взгляд, эти полномочия давно созрели. Например, вскрытие машины. Часто сидит пьяный в автомобиле, заперся. Полицейские ходят вокруг автомобиля, ждут, когда он выйдет. Что это такое? Если он честный, зачем он там закрылся? Если он не пьян?.. Насчёт оружия. В нашей стране полицейские на самом деле очень боятся применять оружие. Потому что потом прокуратура затаскает. Очень часто когда надо применять оружие, но сотрудник полиции его не применяет. Только в крайних случаях", - сказал Михалевич РИА Новости.