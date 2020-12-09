В Петербурге создадут дополнительные меры поддержки малого бизнеса
17:29 09.12.2020 (обновлено: 17:35 09.12.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил до конца недели разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации главы города.
"По итогам встречи с представителем бизнес-сообщества Арамом Мнацакановым и в связи с действующими по распоряжению Роспотребнадзора ограничительными мерами губернатор Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку правительства Санкт-Петербурга до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом", - говорится в сообщении.
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
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