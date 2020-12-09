https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588465117.html

В Петербурге создадут дополнительные меры поддержки малого бизнеса

В Петербурге создадут дополнительные меры поддержки малого бизнеса

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил до конца недели разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:29

2020-12-09T17:29

2020-12-09T17:35

александр беглов

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил до конца недели разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации главы города.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/bar-1588290056.html

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александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, санкт-петербург