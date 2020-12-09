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В Петербурге создадут дополнительные меры поддержки малого бизнеса
В Петербурге создадут дополнительные меры поддержки малого бизнеса
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил до конца недели разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:29
2020-12-09T17:35
александр беглов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил до конца недели разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации главы города.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, санкт-петербург

В Петербурге создадут дополнительные меры поддержки малого бизнеса

17:29 09.12.2020 (обновлено: 17:35 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил до конца недели разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации главы города.

"По итогам встречи с представителем бизнес-сообщества Арамом Мнацакановым и в связи с действующими по распоряжению Роспотребнадзора ограничительными мерами губернатор Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку правительства Санкт-Петербурга до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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