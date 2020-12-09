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Минтруд продолжит развивать меры поддержки семей с детьми
Минтруд продолжит развивать меры поддержки семей с детьми
Минтруд РФ в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году продолжит развивать поддержку семей с детьми, а также упрощать порядок получения этой поддержки, заявила РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:58
2020-12-09T13:58
музей победы
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минтруд РФ в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году продолжит развивать поддержку семей с детьми, а также упрощать порядок получения этой поддержки, заявила замминистра Ольга Баталина.Она уточнила, что будут продолжать развиваться ключевые темы, которые получают наибольшую поддержку у граждан."Во-первых, это расширение дальнейших возможностей поддержки семей, детей разных возрастов. И особенное значение сейчас уделяется детям дошкольного возраста... В следующем году мы планируем развивать такие меры поддержки и, собственно, увеличивать размер выплат семьям", - рассказала замминистра в ходе всероссийского патриотического форума в Музее Победы.Баталина добавила, что особое внимание будет уделяться тому, как именно семьи могут получить поддержку в условиях существующих из-за коронавируса ограничений.Замминистра уточнила, что процесс получения мер поддержки будет изменяться в сторону минимизации количества необходимых документов и повышения уровня комфорта, чтобы все меры поддержки были доступны при подаче всего одного заявления.Она также отметила, что министерство продолжит уделять внимание развитию активного долголетия и "серебряного" волонтерства.
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музей победы, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд продолжит развивать меры поддержки семей с детьми

13:58 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минтруд РФ в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году продолжит развивать поддержку семей с детьми, а также упрощать порядок получения этой поддержки, заявила замминистра Ольга Баталина.
Она уточнила, что будут продолжать развиваться ключевые темы, которые получают наибольшую поддержку у граждан.
"Во-первых, это расширение дальнейших возможностей поддержки семей, детей разных возрастов. И особенное значение сейчас уделяется детям дошкольного возраста... В следующем году мы планируем развивать такие меры поддержки и, собственно, увеличивать размер выплат семьям", - рассказала замминистра в ходе всероссийского патриотического форума в Музее Победы.
Баталина добавила, что особое внимание будет уделяться тому, как именно семьи могут получить поддержку в условиях существующих из-за коронавируса ограничений.
Замминистра уточнила, что процесс получения мер поддержки будет изменяться в сторону минимизации количества необходимых документов и повышения уровня комфорта, чтобы все меры поддержки были доступны при подаче всего одного заявления.
Она также отметила, что министерство продолжит уделять внимание развитию активного долголетия и "серебряного" волонтерства.
Отправка гуманитарного груза для соотечественников, преподавателей и студентов в Латакию - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Музей ПобедыОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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