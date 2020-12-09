https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588410970.html
Минтруд продолжит развивать меры поддержки семей с детьми
Минтруд продолжит развивать меры поддержки семей с детьми
Минтруд РФ в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году продолжит развивать поддержку семей с детьми, а также упрощать порядок получения этой поддержки, заявила РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:58
2020-12-09T13:58
2020-12-09T13:58
музей победы
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минтруд РФ в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году продолжит развивать поддержку семей с детьми, а также упрощать порядок получения этой поддержки, заявила замминистра Ольга Баталина.Она уточнила, что будут продолжать развиваться ключевые темы, которые получают наибольшую поддержку у граждан."Во-первых, это расширение дальнейших возможностей поддержки семей, детей разных возрастов. И особенное значение сейчас уделяется детям дошкольного возраста... В следующем году мы планируем развивать такие меры поддержки и, собственно, увеличивать размер выплат семьям", - рассказала замминистра в ходе всероссийского патриотического форума в Музее Победы.Баталина добавила, что особое внимание будет уделяться тому, как именно семьи могут получить поддержку в условиях существующих из-за коронавируса ограничений.Замминистра уточнила, что процесс получения мер поддержки будет изменяться в сторону минимизации количества необходимых документов и повышения уровня комфорта, чтобы все меры поддержки были доступны при подаче всего одного заявления.Она также отметила, что министерство продолжит уделять внимание развитию активного долголетия и "серебряного" волонтерства.
https://ria.ru/20201102/semya-1582631845.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музей победы, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Минтруд РФ в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году продолжит развивать поддержку семей с детьми, а также упрощать порядок получения этой поддержки, заявила замминистра Ольга Баталина
.
Она уточнила, что будут продолжать развиваться ключевые темы, которые получают наибольшую поддержку у граждан.
"Во-первых, это расширение дальнейших возможностей поддержки семей, детей разных возрастов. И особенное значение сейчас уделяется детям дошкольного возраста... В следующем году мы планируем развивать такие меры поддержки и, собственно, увеличивать размер выплат семьям", - рассказала замминистра в ходе всероссийского патриотического форума в Музее Победы
.
Баталина добавила, что особое внимание будет уделяться тому, как именно семьи могут получить поддержку в условиях существующих из-за коронавируса ограничений.
Замминистра уточнила, что процесс получения мер поддержки будет изменяться в сторону минимизации количества необходимых документов и повышения уровня комфорта, чтобы все меры поддержки были доступны при подаче всего одного заявления.
Она также отметила, что министерство продолжит уделять внимание развитию активного долголетия и "серебряного" волонтерства.