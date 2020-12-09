https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588410970.html

Минтруд продолжит развивать меры поддержки семей с детьми

Минтруд продолжит развивать меры поддержки семей с детьми

Минтруд РФ в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году продолжит развивать поддержку семей с детьми, а также упрощать порядок получения этой поддержки, заявила РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:58

2020-12-09T13:58

2020-12-09T13:58

музей победы

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_216:654:2694:2048_1920x0_80_0_0_faf8ed5c99e111c544c53a712b3dce6e.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минтруд РФ в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году продолжит развивать поддержку семей с детьми, а также упрощать порядок получения этой поддержки, заявила замминистра Ольга Баталина.Она уточнила, что будут продолжать развиваться ключевые темы, которые получают наибольшую поддержку у граждан."Во-первых, это расширение дальнейших возможностей поддержки семей, детей разных возрастов. И особенное значение сейчас уделяется детям дошкольного возраста... В следующем году мы планируем развивать такие меры поддержки и, собственно, увеличивать размер выплат семьям", - рассказала замминистра в ходе всероссийского патриотического форума в Музее Победы.Баталина добавила, что особое внимание будет уделяться тому, как именно семьи могут получить поддержку в условиях существующих из-за коронавируса ограничений.Замминистра уточнила, что процесс получения мер поддержки будет изменяться в сторону минимизации количества необходимых документов и повышения уровня комфорта, чтобы все меры поддержки были доступны при подаче всего одного заявления.Она также отметила, что министерство продолжит уделять внимание развитию активного долголетия и "серебряного" волонтерства.

https://ria.ru/20201102/semya-1582631845.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество