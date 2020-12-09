Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588360893.html
Мишустин призвал поддерживать российских экспортеров на каждом этапе
Мишустин призвал поддерживать российских экспортеров на каждом этапе
Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:25
2020-12-09T11:25
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588360410_0:191:3114:1944_1920x0_80_0_0_183114595b647900963bb5503cb3a73d.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта наших российских производителей. Товары и услуги, которые производятся в России, очень часто уникальны, и поддержка нашим производителям, конечно, должна оказываться на всех этапах экспорта", - сказал он, осматривая выставку российской экспортной продукции на полях форума "Сделано в России - 2020"."Особенно это важно для того, чтобы… преодолеть барьеры, которые так или иначе - от правил ВТО до национальных соответствующих правил - которые есть в странах", - добавил премьер.Он отметил, что элементы и инструментарии Российского экспортного центра в этом очень сильно помогают. "Очень важно, чтобы мы продолжили эту работу", - сказал Мишустин.Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".В рамках форума проходит обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.Форум "Сделано в России" – международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.
https://ria.ru/20201209/eksport-1588357687.html
https://ria.ru/20201123/zakon-1585901023.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588360410_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_5246f5262be75a745e2f5170a2fabe64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
форум "сделано в россии", российский экспортный центр, михаил мишустин, экономика

Мишустин призвал поддерживать российских экспортеров на каждом этапе

11:25 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки Международного экспортного форума Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта наших российских производителей. Товары и услуги, которые производятся в России, очень часто уникальны, и поддержка нашим производителям, конечно, должна оказываться на всех этапах экспорта", - сказал он, осматривая выставку российской экспортной продукции на полях форума "Сделано в России - 2020".
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 11:11
Мишустин оценил объем российского экспорта в сфере АПК
"Особенно это важно для того, чтобы… преодолеть барьеры, которые так или иначе - от правил ВТО до национальных соответствующих правил - которые есть в странах", - добавил премьер.
Он отметил, что элементы и инструментарии Российского экспортного центра в этом очень сильно помогают. "Очень важно, чтобы мы продолжили эту работу", - сказал Мишустин.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 13:46
Путин подписал закон об упрощении возврата НДС при экспорте рыбы
В рамках форума проходит обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.
Форум "Сделано в России" – международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.
 
Форум "Сделано в России"Российский экспортный центрМихаил МишустинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
Лента новостейМолния