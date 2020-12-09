https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588360893.html
Мишустин призвал поддерживать российских экспортеров на каждом этапе
Мишустин призвал поддерживать российских экспортеров на каждом этапе
Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:25
2020-12-09T11:25
2020-12-09T11:25
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта наших российских производителей. Товары и услуги, которые производятся в России, очень часто уникальны, и поддержка нашим производителям, конечно, должна оказываться на всех этапах экспорта", - сказал он, осматривая выставку российской экспортной продукции на полях форума "Сделано в России - 2020"."Особенно это важно для того, чтобы… преодолеть барьеры, которые так или иначе - от правил ВТО до национальных соответствующих правил - которые есть в странах", - добавил премьер.Он отметил, что элементы и инструментарии Российского экспортного центра в этом очень сильно помогают. "Очень важно, чтобы мы продолжили эту работу", - сказал Мишустин.Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".В рамках форума проходит обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.Форум "Сделано в России" – международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.
https://ria.ru/20201209/eksport-1588357687.html
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форум "сделано в россии", российский экспортный центр, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"На сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта наших российских производителей. Товары и услуги, которые производятся в России, очень часто уникальны, и поддержка нашим производителям, конечно, должна оказываться на всех этапах экспорта", - сказал он, осматривая выставку российской экспортной продукции на полях форума "Сделано в России - 2020
".
"Особенно это важно для того, чтобы… преодолеть барьеры, которые так или иначе - от правил ВТО до национальных соответствующих правил - которые есть в странах", - добавил премьер.
Он отметил, что элементы и инструментарии Российского экспортного центра
в этом очень сильно помогают. "Очень важно, чтобы мы продолжили эту работу", - сказал Мишустин.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".
В рамках форума проходит обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.
Форум "Сделано в России" – международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.