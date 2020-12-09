Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201209/podarki-1588450792.html
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую сумму они готовы потратить на подарки себе и близким в преддверии Нового года, и чем собираются... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:59
2020-12-09T16:59
подарки
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155792/41/1557924142_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_44874baa7454406a194bb1c8a706f907.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую сумму они готовы потратить на подарки себе и близким в преддверии Нового года, и чем собираются порадовать родных, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что большинство из них (27 процентов опрошенных) выделили на покупку новогодних презентов одну тысячу рублей. Каждый пятый (19 процентов) готов увеличить эту сумму до трех тысяч рублей. Столько же сказали, что не дарят подарки на этот праздник.В пять тысяч рублей при выборе подарков планируют уложиться 15 процентов респондентов. До десяти тысяч увеличивают этот лимит семь процентов путешественников. Также по семь процентов туристов сказали, что потратят до 20 тысяч рублей и более этой суммы.Больше половины (53 процента) пользователей сообщили, что начинают готовить сюрпризы за месяц до торжества. Каждый пятый — за неделю. Накануне праздника делают покупки 14 процентов опрошенных.Половина (48 процентов) респондентов подарят близким приятные мелочи. Треть (31 процент) – товары для красоты и здоровья. Четверть — сладости. Почти столько же положат под елку одежду, обувь и аксессуары. Каждый шестой вручит конверт с деньгами, а каждый десятый – путевку или билеты на самолет или поезд. Наименее популярный подарок — билеты на концерты или выставки, их планируют дарить лишь четыре процента опрошенных.Между тем, список подарков, о которых мечтают сами респонденты, серьезно отличается. Треть (34 процента) были бы очень рады турпутевкам, четверть — приятной мелочи, а 15 процентов выбирают деньги. Билет на концерт или выставку хотел бы получить каждый десятый туристы, одежду и обувь — семь процентов опрошенных.
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155792/41/1557924142_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7194eed501738ef388a60161660be5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подарки, туристы, туризм, новости - туризм, новый год

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки

16:59 09.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИгрушки в магазине
Игрушки в магазине - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую сумму они готовы потратить на подарки себе и близким в преддверии Нового года, и чем собираются порадовать родных, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что большинство из них (27 процентов опрошенных) выделили на покупку новогодних презентов одну тысячу рублей. Каждый пятый (19 процентов) готов увеличить эту сумму до трех тысяч рублей. Столько же сказали, что не дарят подарки на этот праздник.
В пять тысяч рублей при выборе подарков планируют уложиться 15 процентов респондентов. До десяти тысяч увеличивают этот лимит семь процентов путешественников. Также по семь процентов туристов сказали, что потратят до 20 тысяч рублей и более этой суммы.
Больше половины (53 процента) пользователей сообщили, что начинают готовить сюрпризы за месяц до торжества. Каждый пятый — за неделю. Накануне праздника делают покупки 14 процентов опрошенных.
Мужчина в пустыне на верблюде - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 08:00Туризм
Оман вместо ОАЭ. Еще одна страна готова принять российских туристов
Половина (48 процентов) респондентов подарят близким приятные мелочи. Треть (31 процент) – товары для красоты и здоровья. Четверть — сладости. Почти столько же положат под елку одежду, обувь и аксессуары.
Каждый шестой вручит конверт с деньгами, а каждый десятый – путевку или билеты на самолет или поезд. Наименее популярный подарок — билеты на концерты или выставки, их планируют дарить лишь четыре процента опрошенных.
Спасо-Преображенский монастырь в Муроме - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 08:00Туризм
Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме
Между тем, список подарков, о которых мечтают сами респонденты, серьезно отличается. Треть (34 процента) были бы очень рады турпутевкам, четверть — приятной мелочи, а 15 процентов выбирают деньги. Билет на концерт или выставку хотел бы получить каждый десятый туристы, одежду и обувь — семь процентов опрошенных.
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 08:00Туризм
Отдохнуть и поработать. Как сбежать от пандемии на райский остров
 
ТуризмПодаркитуристыТуризмНовости - ТуризмНовый год
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
Лента новостейМолния