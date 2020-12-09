https://ria.ru/20201209/podarki-1588450792.html

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую сумму они готовы потратить на подарки себе и близким в преддверии Нового года, и чем собираются... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:59

2020-12-09T16:59

2020-12-09T16:59

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую сумму они готовы потратить на подарки себе и близким в преддверии Нового года, и чем собираются порадовать родных, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что большинство из них (27 процентов опрошенных) выделили на покупку новогодних презентов одну тысячу рублей. Каждый пятый (19 процентов) готов увеличить эту сумму до трех тысяч рублей. Столько же сказали, что не дарят подарки на этот праздник.В пять тысяч рублей при выборе подарков планируют уложиться 15 процентов респондентов. До десяти тысяч увеличивают этот лимит семь процентов путешественников. Также по семь процентов туристов сказали, что потратят до 20 тысяч рублей и более этой суммы.Больше половины (53 процента) пользователей сообщили, что начинают готовить сюрпризы за месяц до торжества. Каждый пятый — за неделю. Накануне праздника делают покупки 14 процентов опрошенных.Половина (48 процентов) респондентов подарят близким приятные мелочи. Треть (31 процент) – товары для красоты и здоровья. Четверть — сладости. Почти столько же положат под елку одежду, обувь и аксессуары. Каждый шестой вручит конверт с деньгами, а каждый десятый – путевку или билеты на самолет или поезд. Наименее популярный подарок — билеты на концерты или выставки, их планируют дарить лишь четыре процента опрошенных.Между тем, список подарков, о которых мечтают сами респонденты, серьезно отличается. Треть (34 процента) были бы очень рады турпутевкам, четверть — приятной мелочи, а 15 процентов выбирают деньги. Билет на концерт или выставку хотел бы получить каждый десятый туристы, одежду и обувь — семь процентов опрошенных.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, туристы, туризм, новости - туризм, новый год