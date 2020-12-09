https://ria.ru/20201209/pochtalon-1588432760.html

В Белоруссии почтальона обвинили в распространении данных силовиков

В Белоруссии почтальона обвинили в распространении данных силовиков

Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 56-летней женщины-почтальона, ее обвиняют в незаконном сборе и распространении РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:16

2020-12-09T15:16

2020-12-09T15:16

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 56-летней женщины-почтальона, ее обвиняют в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни милиционеров, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на минскую прокуратуру."Дело передано в суд, обвиняемой оставлена мера пресечения в виде личного поручительства", - сообщили Sputnik в среду в прокуратуре Минска.По данным агентства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни", санкция статьи предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или арестом. Согласно материалам дела, женщина работала почтальоном в одном из отделений связи Минска. В ее служебные обязанности входило хранение служебной тайны и тайны почтовой связи."Но в конце сентября 2020 года, имея доступ к доставочным карточкам подписчиков ведомственной газеты МВД Беларуси, собрала сведения о частной жизни 35 сотрудников милиции без их согласия, которые впоследствии разместила для всеобщего обозрения в мессенджере Telegram", - отметили в прокуратуре.Как пишет Sputnik, по версии следствия, эти действия повлекли причинение вреда правам и законным интересам потерпевших. "Во время допросов у следователя обвиняемая признала вину. Свои действия она объяснила надуманной местью в отношении сотрудников милиции за выполнение ими служебной деятельности – незадолго до этого за совершение административного правонарушения задержали родственницу обвиняемой", - добавляет агентство. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201208/deportatsiya-1588288498.html

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