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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201209/plennye-1588498504.html
Азербайджан передал Армении трех пленных при посредничестве России
Азербайджан передал Армении трех пленных при посредничестве России
Азербайджан передал Еревану при посредничестве России трех пленных, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:00
2020-12-09T20:14
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Азербайджан передал Еревану при посредничестве России трех пленных, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре."Из офиса вице-премьера Тиграна Авиняна сообщают, что при посредничестве российской стороны армянской стороне переданы трое армянских пленных", - говорится на странице центра в Facebook.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201114/karabakh-1584595427.html
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нагорный карабах
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан передал Армении трех пленных при посредничестве России

20:00 09.12.2020 (обновлено: 20:14 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГрузовик российских миротворцев на автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор)
Грузовик российских миротворцев на автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Азербайджан передал Еревану при посредничестве России трех пленных, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре.
"Из офиса вице-премьера Тиграна Авиняна сообщают, что при посредничестве российской стороны армянской стороне переданы трое армянских пленных", - говорится на странице центра в Facebook.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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