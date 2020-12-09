Азербайджан передал Армении трех пленных при посредничестве России
20:00 09.12.2020 (обновлено: 20:14 09.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГрузовик российских миротворцев на автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор)
ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Азербайджан передал Еревану при посредничестве России трех пленных, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре.
"Из офиса вице-премьера Тиграна Авиняна сообщают, что при посредничестве российской стороны армянской стороне переданы трое армянских пленных", - говорится на странице центра в Facebook.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.