https://ria.ru/20201209/plennye-1588498504.html

Азербайджан передал Армении трех пленных при посредничестве России

Азербайджан передал Армении трех пленных при посредничестве России

Азербайджан передал Еревану при посредничестве России трех пленных, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:00

2020-12-09T20:00

2020-12-09T20:14

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Азербайджан передал Еревану при посредничестве России трех пленных, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре."Из офиса вице-премьера Тиграна Авиняна сообщают, что при посредничестве российской стороны армянской стороне переданы трое армянских пленных", - говорится на странице центра в Facebook.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201114/karabakh-1584595427.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире