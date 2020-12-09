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На Пхукете ищут сервала, пропавшего у русскоязычной семьи
На Пхукете ищут сервала, пропавшего у русскоязычной семьи
Русскоязычная семья из Чернг-Талей обратилась к жителям Пхукета с просьбой о помощи в поисках потерявшегося годовалого африканского сервала, сообщает газета... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T00:33
2020-12-09T00:33
2020-12-09T00:33
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Русскоязычная семья из Чернг-Талей обратилась к жителям Пхукета с просьбой о помощи в поисках потерявшегося годовалого африканского сервала, сообщает газета "Новости Пхукета". Джули пропала в районе пляжа Сурин. Ее описывают в соцсетях как "очень большую кошку с леопардовым окрасом". Подчеркивается, что характер у нее спокойный, но незнакомых людей она может испугаться.Представительница зоозащитной организации The Voice Foundation Сирилада Монгконраттанарот помогла хозяевам животного продублировать объявление о пропаже на тайском языке. Она добавила, что владельцы сильно беспокоятся за своего питомца и готовы предложить награду в 50 тысяч бат за информацию, которая поможет благополучно вернуть Джули.Пияват Сукон из штаба природного заказника Khao Phra Thaew подтвердил, что содержание сервала дома абсолютно законно. "Это хищник-одиночка, ведущий как дневной, так и ночной образ жизни. Он инстинктивно боится людей, но поддается приручению", – отметил он.Специалист также не рекомендует пытаться ловиться Джули. Оптимальным будем сообщить владельцам и постараться не терять животное из виду.
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туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, животные
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Русскоязычная семья из Чернг-Талей обратилась к жителям Пхукета с просьбой о помощи в поисках потерявшегося годовалого африканского сервала, сообщает
газета "Новости Пхукета".
Джули пропала в районе пляжа Сурин. Ее описывают в соцсетях как "очень большую кошку с леопардовым окрасом". Подчеркивается, что характер у нее спокойный, но незнакомых людей она может испугаться.
Представительница зоозащитной организации The Voice Foundation Сирилада Монгконраттанарот помогла хозяевам животного продублировать объявление о пропаже на тайском языке. Она добавила, что владельцы сильно беспокоятся за своего питомца и готовы предложить награду в 50 тысяч бат за информацию, которая поможет благополучно вернуть Джули.
Пияват Сукон из штаба природного заказника Khao Phra Thaew подтвердил, что содержание сервала дома абсолютно законно. "Это хищник-одиночка, ведущий как дневной, так и ночной образ жизни. Он инстинктивно боится людей, но поддается приручению", – отметил он.
Специалист также не рекомендует пытаться ловиться Джули. Оптимальным будем сообщить владельцам и постараться не терять животное из виду.