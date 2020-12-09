https://ria.ru/20201209/pistolet-1588322647.html

Разработчик рассказал о создании в России аналога пистолета Glock

Разработчик рассказал о создании в России аналога пистолета Glock

Новый пистолет калибра 9х19, который по техническим характеристиками будет сопоставим с последними моделями всемирно известного бренда Glock, но будет вдвое... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T03:16

2020-12-09T03:16

2020-12-09T03:16

новое оружие россии

россия

евгений новоселов

москва

австрия

glock

технологии

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новый пистолет калибра 9х19, который по техническим характеристиками будет сопоставим с последними моделями всемирно известного бренда Glock, но будет вдвое дешевле, создают в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новоселов.Новоселов отметил, что основным преимуществом российской разработки станет цена. По его словам, розничная цена Glock на российском рынке доходит до 200 тысяч рублей без дополнительных аксессуаров, в то время как пистолет ORSIS при сохранении основных технических характеристик зарубежного образца будет стоить около 100 тысяч.Glock – семейство пистолетов, разрабатываемых и производимых австрийской компанией Glock GmbH. С момента поступления в ВС Австрии в начале 1980-х годов пистолеты данной марки поставили на вооружение более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20201021/patron-1580752750.html

россия

москва

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений новоселов, москва, австрия, glock , технологии, безопасность