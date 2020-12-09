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Новое оружие России
https://ria.ru/20201209/pistolet-1588322647.html
Разработчик рассказал о создании в России аналога пистолета Glock
Разработчик рассказал о создании в России аналога пистолета Glock
Новый пистолет калибра 9х19, который по техническим характеристиками будет сопоставим с последними моделями всемирно известного бренда Glock, но будет вдвое... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T03:16
2020-12-09T03:16
новое оружие россии
россия
евгений новоселов
москва
австрия
glock
технологии
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новый пистолет калибра 9х19, который по техническим характеристиками будет сопоставим с последними моделями всемирно известного бренда Glock, но будет вдвое дешевле, создают в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новоселов.Новоселов отметил, что основным преимуществом российской разработки станет цена. По его словам, розничная цена Glock на российском рынке доходит до 200 тысяч рублей без дополнительных аксессуаров, в то время как пистолет ORSIS при сохранении основных технических характеристик зарубежного образца будет стоить около 100 тысяч.Glock – семейство пистолетов, разрабатываемых и производимых австрийской компанией Glock GmbH. С момента поступления в ВС Австрии в начале 1980-х годов пистолеты данной марки поставили на вооружение более чем в 30 странах.
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россия, евгений новоселов, москва, австрия, glock , технологии, безопасность

Разработчик рассказал о создании в России аналога пистолета Glock

03:16 09.12.2020
 
© Depositphotos / eAlisaПистолет марки Glock
Пистолет марки Glock - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Depositphotos / eAlisa
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новый пистолет калибра 9х19, который по техническим характеристиками будет сопоставим с последними моделями всемирно известного бренда Glock, но будет вдвое дешевле, создают в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новоселов.
"Мы разрабатываем с нуля пистолет из полимерных материалов в калибре 9х19. Мы рассчитываем, что в 2021 году у нас уже будет его прототип. В разработке учитывается опыт эксплуатации "Глоков" и "Зигзауэров". Предварительное название модели – ORSIS S1. Надеемся создать нечто равнозначное по весу (650 граммов без патронов) и боевым свойствам пистолетам Glock пятого поколения", - сказал он.
Новоселов отметил, что основным преимуществом российской разработки станет цена. По его словам, розничная цена Glock на российском рынке доходит до 200 тысяч рублей без дополнительных аксессуаров, в то время как пистолет ORSIS при сохранении основных технических характеристик зарубежного образца будет стоить около 100 тысяч.
Glock – семейство пистолетов, разрабатываемых и производимых австрийской компанией Glock GmbH. С момента поступления в ВС Австрии в начале 1980-х годов пистолеты данной марки поставили на вооружение более чем в 30 странах.
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Новое оружие РоссииРоссияЕвгений НовоселовМоскваАвстрияGlockТехнологииБезопасность
 
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