https://ria.ru/20201209/perry-1588243339.html

Американская поп-звезда показала далеко не идеальную фигуру после родов

Американская поп-звезда показала далеко не идеальную фигуру после родов

Певица Кэти Перри, которая в августе стала мамой, впервые продемонстрировал фигуру после родов, разместив в Instagram видео в утягивающем белье. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:18

2020-12-09T02:18

2020-12-09T02:51

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кэти перри (хадсон)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певица Кэти Перри, которая в августе стала мамой, впервые продемонстрировал фигуру после родов, разместив в Instagram видео в утягивающем белье. В ролике поп-звезда дефилирует по гримерке под песню из старого голливудского фильма. Перри одета в ярко-синий плащ, который внезапно раскрывает, чтобы показать всем корректирующие шорты. За четыре месяца исполнительница не успела прийти в идеальную форму. Несмотря на это, поклонников восхитила ее смелость и уверенность в себе. Многие поддержали певицу, заявив, что она выглядит "роскошно"."Королева", — написала _kkenexxue; "Крутая мамочка", — считает vickyjaramillo_; "Как мне это нравится", — подчеркнул 15dannig.Затем Кэти Перри опубликовала в соцсети фотографии в золотом платье с глубоким декольте. Смелые снимки певица подписала одним словом "Мама", тем самым намекнув, что гордится своим новым статусом.

https://ria.ru/20201026/borat-1581575383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, кэти перри (хадсон)