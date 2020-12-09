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https://ria.ru/20201209/perry-1588243339.html
Американская поп-звезда показала далеко не идеальную фигуру после родов
Американская поп-звезда показала далеко не идеальную фигуру после родов
Певица Кэти Перри, которая в августе стала мамой, впервые продемонстрировал фигуру после родов, разместив в Instagram видео в утягивающем белье. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T02:18
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певица Кэти Перри, которая в августе стала мамой, впервые продемонстрировал фигуру после родов, разместив в Instagram видео в утягивающем белье. В ролике поп-звезда дефилирует по гримерке под песню из старого голливудского фильма. Перри одета в ярко-синий плащ, который внезапно раскрывает, чтобы показать всем корректирующие шорты. За четыре месяца исполнительница не успела прийти в идеальную форму. Несмотря на это, поклонников восхитила ее смелость и уверенность в себе. Многие поддержали певицу, заявив, что она выглядит "роскошно"."Королева", — написала _kkenexxue; "Крутая мамочка", — считает vickyjaramillo_; "Как мне это нравится", — подчеркнул 15dannig.Затем Кэти Перри опубликовала в соцсети фотографии в золотом платье с глубоким декольте. Смелые снимки певица подписала одним словом "Мама", тем самым намекнув, что гордится своим новым статусом.
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знаменитости, звезды, кэти перри (хадсон)

Американская поп-звезда показала далеко не идеальную фигуру после родов

02:18 09.12.2020 (обновлено: 02:51 09.12.2020)
 
© @katyperry/InstagramКадр видео из Instagram Кетти Перри
Кадр видео из Instagram Кетти Перри - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© @katyperry/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певица Кэти Перри, которая в августе стала мамой, впервые продемонстрировал фигуру после родов, разместив в Instagram видео в утягивающем белье.
В ролике поп-звезда дефилирует по гримерке под песню из старого голливудского фильма. Перри одета в ярко-синий плащ, который внезапно раскрывает, чтобы показать всем корректирующие шорты.
За четыре месяца исполнительница не успела прийти в идеальную форму. Несмотря на это, поклонников восхитила ее смелость и уверенность в себе. Многие поддержали певицу, заявив, что она выглядит "роскошно".
"Королева", — написала _kkenexxue; "Крутая мамочка", — считает vickyjaramillo_; "Как мне это нравится", — подчеркнул 15dannig.
Затем Кэти Перри опубликовала в соцсети фотографии в золотом платье с глубоким декольте. Смелые снимки певица подписала одним словом "Мама", тем самым намекнув, что гордится своим новым статусом.
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