https://ria.ru/20201209/pentagon-1588510135.html

Байден представил кандидата на пост главы Пентагона

Байден представил кандидата на пост главы Пентагона

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что после прихода своей администрации к власти выдвинет на пост главы Пентагона генерала Ллойда Остина. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T21:54

2020-12-09T21:54

2020-12-09T22:54

ллойд остин

исламское государство

вооруженные силы сша

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германия

ирак

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что после прихода своей администрации к власти выдвинет на пост главы Пентагона генерала Ллойда Остина. Трансляция шла на YouTube-канале политика.Байден назвал Остина "лидером небывалой храбрости", напомнив, что "тесно работал с ним многие годы"."С моей точки зрения, нет сомнений, что он подходящий человек для этой работы <…>, чтобы возглавить министерство в этот момент в истории нашей страны", — добавил Байден.По его словам, Остин выполнял в армии сложные логистические задачи, вернул тысячи солдат в США, он пользуется уважением среди военнослужащих и союзников.Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. В случае утверждения он станет первым афроамериканцем, возглавившим оборонное ведомство. Остин служил в Германии, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта.В 2010 году Остин стал командующим американских сил в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из этой страны.В декабре 2011 года его назначили заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах генерал руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве Остин играл ключевую роль в разработке стратегии в борьбе с "Исламским государством"*.После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201201/bayden-1587245413.html

https://ria.ru/20201209/kandidat-1588316483.html

германия

ирак

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ллойд остин, исламское государство, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, джо байден, германия, ирак, сша, в мире