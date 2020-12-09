https://ria.ru/20201209/patsient-1588456898.html
В Петербурге проверят факт смерти пациента после выписки
В Петербурге проверят факт смерти пациента после выписки
Проверка будет организована в Петербурге после смерти пожилого мужчины сразу после выписки из больницы, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:59
2020-12-09T16:59
2020-12-09T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Проверка будет организована в Петербурге после смерти пожилого мужчины сразу после выписки из больницы, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что мужчина с диагнозом COVID-19 скончался во вторник на улице Доблести после выписки из больницы.В пресс-службе уточнили, что по данным городской больницы №15, 64-летний пациент поступил в стационар 25 ноября, его состояние было расценено как тяжелое. "В течение 14 дней получал все необходимое лечение. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось. Пропала одышка, нормализовалась температура, повысилась сатурация кислорода до нормальных показателей. С 6 декабря пациент не нуждался в получении кислорода. На фоне общего улучшения самочувствия, в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, 8 декабря выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии", - сообщили в минздраве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/sankt-peterburg-1588435692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Проверка будет организована в Петербурге после смерти пожилого мужчины сразу после выписки из больницы, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что мужчина с диагнозом COVID-19 скончался во вторник на улице Доблести после выписки из больницы.
"Комитетом по здравоохранению будет организована проверка по факту смерти больного. Только после выяснения причин смерти возможно будет установить, связана ли она с перенесенной коронавирусной инфекцией или иным состоянием пациента", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по данным городской больницы №15, 64-летний пациент поступил в стационар 25 ноября, его состояние было расценено как тяжелое. "В течение 14 дней получал все необходимое лечение. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось. Пропала одышка, нормализовалась температура, повысилась сатурация кислорода до нормальных показателей. С 6 декабря пациент не нуждался в получении кислорода. На фоне общего улучшения самочувствия, в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, 8 декабря выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии", - сообщили в минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.