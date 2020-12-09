https://ria.ru/20201209/patsient-1588456898.html

В Петербурге проверят факт смерти пациента после выписки

В Петербурге проверят факт смерти пациента после выписки

Проверка будет организована в Петербурге после смерти пожилого мужчины сразу после выписки из больницы, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:59

2020-12-09T16:59

2020-12-09T16:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Проверка будет организована в Петербурге после смерти пожилого мужчины сразу после выписки из больницы, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что мужчина с диагнозом COVID-19 скончался во вторник на улице Доблести после выписки из больницы.В пресс-службе уточнили, что по данным городской больницы №15, 64-летний пациент поступил в стационар 25 ноября, его состояние было расценено как тяжелое. "В течение 14 дней получал все необходимое лечение. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось. Пропала одышка, нормализовалась температура, повысилась сатурация кислорода до нормальных показателей. С 6 декабря пациент не нуждался в получении кислорода. На фоне общего улучшения самочувствия, в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, 8 декабря выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии", - сообщили в минздраве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/sankt-peterburg-1588435692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество