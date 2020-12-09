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ЦИК планирует усилить работу с партиями, заявила Памфилова
ЦИК планирует усилить работу с партиями, заявила Памфилова
ЦИК планирует в следующем году усиленно работать с партиями и вывести на качественно новый уровень обучение их представителей, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:32
2020-12-09T12:32
2020-12-09T12:32
элла памфилова
политика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ЦИК планирует в следующем году усиленно работать с партиями и вывести на качественно новый уровень обучение их представителей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она добавила, что ЦИК предполагает вывести на качественно новый уровень обучение представителей политических партий."Чтобы они сами были вооружены знаниями, чтобы меньше делали ошибок тогда, когда уже намереваются идти на выборы и проводят все свои необходимые мероприятия, чтобы не вводили в заблуждение в том числе избирателей, чтобы шансов зарегистрироваться у них было больше. У нас нет никаких намерений создавать искусственные барьеры, наоборот, будем помогать. Многое будет зависеть от их желания вооружиться этими знаниями", - подчеркнула Памфилова.
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элла памфилова, политика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
ЦИК планирует в следующем году усиленно работать с партиями и вывести на качественно новый уровень обучение их представителей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
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"У нас запланирована обязательная, вы знаете, что мы всегда работали и сейчас будем наращивать усилия, работа с партиями и обучение партий с учетом того, что многие даже видные деятели тех или иных партий, которые часто не удосужившись, к сожалению, бывает, смутно представляя нюансы нынешнего законодательства, часто вводят в заблуждение своих избирателей", - сказала Пафмилова на заседании ЦИК в среду.
Она добавила, что ЦИК предполагает вывести на качественно новый уровень обучение представителей политических партий.
"Чтобы они сами были вооружены знаниями, чтобы меньше делали ошибок тогда, когда уже намереваются идти на выборы и проводят все свои необходимые мероприятия, чтобы не вводили в заблуждение в том числе избирателей, чтобы шансов зарегистрироваться у них было больше. У нас нет никаких намерений создавать искусственные барьеры, наоборот, будем помогать. Многое будет зависеть от их желания вооружиться этими знаниями", - подчеркнула Памфилова.