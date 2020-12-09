https://ria.ru/20201209/partii-1588383850.html

ЦИК планирует усилить работу с партиями, заявила Памфилова

ЦИК планирует усилить работу с партиями, заявила Памфилова

ЦИК планирует в следующем году усиленно работать с партиями и вывести на качественно новый уровень обучение их представителей, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:32

2020-12-09T12:32

2020-12-09T12:32

элла памфилова

политика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ЦИК планирует в следующем году усиленно работать с партиями и вывести на качественно новый уровень обучение их представителей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она добавила, что ЦИК предполагает вывести на качественно новый уровень обучение представителей политических партий."Чтобы они сами были вооружены знаниями, чтобы меньше делали ошибок тогда, когда уже намереваются идти на выборы и проводят все свои необходимые мероприятия, чтобы не вводили в заблуждение в том числе избирателей, чтобы шансов зарегистрироваться у них было больше. У нас нет никаких намерений создавать искусственные барьеры, наоборот, будем помогать. Многое будет зависеть от их желания вооружиться этими знаниями", - подчеркнула Памфилова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/tsik-rossii-1587976930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, политика