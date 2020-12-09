https://ria.ru/20201209/pamyatnik-1588516984.html

В Британии предъявили обвинения по делу о сносе памятника работорговцу

В Британии предъявили обвинения по делу о сносе памятника работорговцу

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) вынесла обвинения четырем подозреваемым в связи со сносом памятника английскому работорговцу и филантропу... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T23:18

2020-12-09T23:18

2020-12-09T23:18

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) вынесла обвинения четырем подозреваемым в связи со сносом памятника английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, сообщается в пресс-релизе CPS.Памятник в июне снесли сторонники движения Black Lives Matter. Участники акции привязали к статуе веревку и сбросили ее на землю, затем выкатили ее из центра города и сбросили в бристольскую гавань.Обвинения в нанесении ущерба предъявлены молодым людям в возрасте от 21 года до 32 лет. Первое судебное заседание по делу назначено на 25 января 2021 года.По оценкам городского совета Бристоля, урон, нанесенный статуе, оценивается в 3750 фунтов стерлингов (около пяти тысяч долларов), сообщает издание Independent.Член парламента, филантроп и работорговец Эдвард Кольстон родился в Бристоле в 17 веке. Его именем в городе названы многие школы, здания и благотворительные организации. Бронзовый памятник Кольстону был сооружен в 1895 году. Статуя всегда вызывала неоднозначное отношение горожан. Петиция в Городской совет Бристоля с требованием снести памятник собрала более 10 тысяч подписей.

https://ria.ru/20200622/1573267326.html

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великобритания, бристоль (город), в мире