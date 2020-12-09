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Калужская область
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"Засечный лес" в Козельском районе признан памятником природы
"Засечный лес" в Козельском районе признан памятником природы
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о создании новой особо охраняемой природной территории регионального значения – "Засечный... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:35
2020-12-09T16:20
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КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о создании новой особо охраняемой природной территории регионального значения – "Засечный лес", сообщило областное правительство.Обследование данной территории в 520 гектаров проводилось в рамках проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".Руководитель регионального министерства природных ресурсов и экологии Владимир Жипа подчеркнул важность принятого решения.
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туризм, новости - туризм, россия, владислав шапша, калужская область, общество

"Засечный лес" в Козельском районе признан памятником природы

15:35 09.12.2020 (обновлено: 16:20 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкШоссе Р92 на въезде в Калугу
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о создании новой особо охраняемой природной территории регионального значения – "Засечный лес", сообщило областное правительство.
Обследование данной территории в 520 гектаров проводилось в рамках проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 13:27Калужская область
Губернатор Калужской области наградил медиков, борющихся с COVID-19

"Обследование выявило более 70 видов фауны и 160 видов флоры. В Красную книгу Калужской области занесены семь растений, произрастающих здесь: многорядник Брауна, лунник оживающий, борец северный, хохлатка Маршалла, зубянка пятилисточковая, печеночница благородная и клен равнинный", - говорится в сообщении.

Руководитель регионального министерства природных ресурсов и экологии Владимир Жипа подчеркнул важность принятого решения.

"Это малонарушенный природный комплекс с высоким уровнем биологического разнообразия. Поэтому лесной массив имеет особую научную ценность. Наиболее значимыми и интересными участками в его границах являются фрагменты дубрав с редкими видами растений и животных", - цитирует главу министерства пресс-служба областного правительства.

Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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