"Засечный лес" в Козельском районе признан памятником природы

"Это малонарушенный природный комплекс с высоким уровнем биологического разнообразия. Поэтому лесной массив имеет особую научную ценность. Наиболее значимыми и интересными участками в его границах являются фрагменты дубрав с редкими видами растений и животных", - цитирует главу министерства пресс-служба областного правительства.