"Засечный лес" в Козельском районе признан памятником природы
15:35 09.12.2020 (обновлено: 16:20 09.12.2020)
КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о создании новой особо охраняемой природной территории регионального значения – "Засечный лес", сообщило областное правительство.
Обследование данной территории в 520 гектаров проводилось в рамках проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".
"Обследование выявило более 70 видов фауны и 160 видов флоры. В Красную книгу Калужской области занесены семь растений, произрастающих здесь: многорядник Брауна, лунник оживающий, борец северный, хохлатка Маршалла, зубянка пятилисточковая, печеночница благородная и клен равнинный", - говорится в сообщении.
Руководитель регионального министерства природных ресурсов и экологии Владимир Жипа подчеркнул важность принятого решения.
"Это малонарушенный природный комплекс с высоким уровнем биологического разнообразия. Поэтому лесной массив имеет особую научную ценность. Наиболее значимыми и интересными участками в его границах являются фрагменты дубрав с редкими видами растений и животных", - цитирует главу министерства пресс-служба областного правительства.