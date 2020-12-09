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Время ожидания ответа операторов в больницах сократилось в 20 раз
Время ожидания ответа операторов в больницах сократилось в 20 раз
Время ожидания ответа операторов в больницах на звонки пациентов в ряде регионов сократилось почти в 20 раз, до двух минут, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:09
2020-12-09T23:30
россия
дмитрий чернышенко
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Время ожидания ответа операторов в больницах на звонки пациентов в ряде регионов сократилось почти в 20 раз, до двух минут, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В конце ноября Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.
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россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, владимир путин

Время ожидания ответа операторов в больницах сократилось в 20 раз

16:09 09.12.2020 (обновлено: 23:30 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Время ожидания ответа операторов в больницах на звонки пациентов в ряде регионов сократилось почти в 20 раз, до двух минут, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
В конце ноября Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"В 10 регионах были серьезные проблемы с дозвоном граждан: Иркутская область, Хакасия, Алтай, Дагестан, Хабаровск, Новосибирск, Омск, Воронеж и Забайкалье. Время ожидания оператора в этих регионах составляло более 30 минут... В результате технологической быстрой задачи, которую мы решили, сейчас время ответа операторов в этих конкретных регионах сократилось до двух минут. Мы очень быстро этого показателя достигли, это почти в 20 раз в среднем меньше", - сказал Чернышенко.

 
РоссияДмитрий ЧернышенкоЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
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