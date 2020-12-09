https://ria.ru/20201209/ozhidanie-1588443708.html

Время ожидания ответа операторов в больницах сократилось в 20 раз

Время ожидания ответа операторов в больницах сократилось в 20 раз

Время ожидания ответа операторов в больницах на звонки пациентов в ряде регионов сократилось почти в 20 раз, до двух минут, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:09

2020-12-09T16:09

2020-12-09T23:30

россия

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Время ожидания ответа операторов в больницах на звонки пациентов в ряде регионов сократилось почти в 20 раз, до двух минут, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В конце ноября Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.

https://ria.ru/20201130/zvonok-1587028877.html

россия

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россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, владимир путин