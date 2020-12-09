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В Приангарье число отравившихся в детском саду выросло до 40 человек

В Приангарье число отравившихся в детском саду выросло до 40 человек

Число заболевших в поселке Ербогачен Иркутской области, где в детском саду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, увеличилось до 40, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:45

2020-12-09T09:45

2020-12-09T09:45

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Число заболевших в поселке Ербогачен Иркутской области, где в детском саду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, увеличилось до 40, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что в поселке Ербогачен Иркутской области в детском саду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. У большинства заболевших выявлен сальмонеллез. Работа детского сада временно приостановлена. По факту отравления СК проводит доследственную проверку. Первоначально острая кишечная инфекция была подтверждена у 23 человек, в том числе у 19 детей. Предварительно, причиной возникновения заболевания могли стать нарушения технологии приготовления блюд, в частности, куриных котлет.Он также отметил, что из десяти ранее госпитализированных в стационаре остаются трое, остальных выписали.

иркутская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутская область, происшествия