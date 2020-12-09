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В Приангарье число отравившихся в детском саду выросло до 40 человек
В Приангарье число отравившихся в детском саду выросло до 40 человек
Число заболевших в поселке Ербогачен Иркутской области, где в детском саду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, увеличилось до 40, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:45
2020-12-09T09:45
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Число заболевших в поселке Ербогачен Иркутской области, где в детском саду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, увеличилось до 40, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что в поселке Ербогачен Иркутской области в детском саду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. У большинства заболевших выявлен сальмонеллез. Работа детского сада временно приостановлена. По факту отравления СК проводит доследственную проверку. Первоначально острая кишечная инфекция была подтверждена у 23 человек, в том числе у 19 детей. Предварительно, причиной возникновения заболевания могли стать нарушения технологии приготовления блюд, в частности, куриных котлет.Он также отметил, что из десяти ранее госпитализированных в стационаре остаются трое, остальных выписали.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутская область, происшествия

В Приангарье число отравившихся в детском саду выросло до 40 человек

09:45 09.12.2020
 
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Fotolia / dmitrimaruta
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ИРКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Число заболевших в поселке Ербогачен Иркутской области, где в детском саду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, увеличилось до 40, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в поселке Ербогачен Иркутской области в детском саду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. У большинства заболевших выявлен сальмонеллез. Работа детского сада временно приостановлена. По факту отравления СК проводит доследственную проверку. Первоначально острая кишечная инфекция была подтверждена у 23 человек, в том числе у 19 детей. Предварительно, причиной возникновения заболевания могли стать нарушения технологии приготовления блюд, в частности, куриных котлет.
"Число заболевших возросло до 40 человек. Цифры сейчас еще уточняются", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что из десяти ранее госпитализированных в стационаре остаются трое, остальных выписали.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Иркутская областьПроисшествия
 
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